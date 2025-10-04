En clôture de cette 9ᵉ journée de Ligue 2 BKT, et juste avant la trêve internationale, l’ASSE se déplace au stade de la Mosson pour affronter Montpellier. Un déplacement particulier puisque, l’an passé, les Verts s’étaient imposés 2-0 dans une rencontre interrompue avant son terme, après la célébration de Lucas Stassin.

Samedi dernier, le Chaudron a connu un coup d’arrêt avec une défaite 3-2 face à Guingamp. Un revers frustrant qui a mis fin à la belle dynamique des Verts. Pour autant, le groupe veut rebondir rapidement. Direction l’Hérault, où les Stéphanois tenteront de ramener des points précieux pour rester dans la course à l’ESTAC, tenue en échec par Le Mans (2-2).

Zoumana Camara a livré son analyse sur BeIN Sports et évoqué ses retrouvailles avec Loïc Perrin.

Camara respecte l’ASSE mais croit en ses jeunes

Interrogé au micro de BeIN Sports, Zoumana Camara a insisté sur la force collective de son groupe malgré son inexpérience.

"Il y a eu pas mal de départs et des arrivées, avec des joueurs expérimentés comme Alex Mendy, et d’autres revanchards comme Mbuku. C’est un mix de jeunes et d’anciens qui découvrent le championnat ou cherchent à se relancer. La saison passée a été difficile, il faut reconstruire."

L’ancien défenseur parisien a aussi tenu à souligner l’importance de l’affiche :

"Saint-Étienne, il faut le respecter. C’est une affiche historique. Sur le papier, l’ASSE est favorite, mais ça ne veut pas dire qu’on ne va pas jouer pour gagner."

Des retrouvailles pleines de respect avec Loïc Perrin

Au-delà de l’enjeu sportif, la rencontre a offert un moment de nostalgie. Camara a retrouvé Loïc Perrin, actuel dirigeant de l’ASSE, qu’il a côtoyé à ses débuts.

"À l’époque j’étais milieu de terrain. Papus ne bouge pas, il m’a aidé à m’intégrer. C’est une force tranquille, attentive et calme. Je n’avais pas ses qualités, mais il m’a inspiré."

De son côté, Perrin n’a pas manqué de saluer l’attitude exemplaire de son ancien coéquipier.

"Quand Loïc est arrivé, il m’a impressionné par son respect et son calme. Sa frappe de loin, sa défense agressive quand il redescendait… Avec Janot, on l’appelait le gendre idéal. Ça me fait plaisir de le revoir."