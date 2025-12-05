Après un week-end marqué par le 8ᵉ tour de la Coupe de France, les clubs de Ligue 2 retrouvent le championnat ce week-end. Ce vendredi soir, la 16ᵉ journée a commencé à 20h avec cinq rencontres au programme. En attendant le déplacement de l’ASSE à Dunkerque, demain soir, le Red Star pouvait provisoirement récupérer la seconde place au classement.

Clermont voulait confirmer son point ramené de son déplacement face au Red Star, à domicile face à une équipe de Boulogne qui cherche à remonter au classement. Les 2 équipes se retrouvaient, 6 mois après le barrage de la fin de saison passée.

Guingamp recevait Annecy avec l’objectif de trouver de la constance. Les Savoyards, de leur côté, souhaitaient prendre des points pour rester à distance avec les équipes du bas de tableau.

Le Mans voulait poursuivre sa très bonne série pour rester dans le top 5 du championnat. Le promu accueillait les Amiénois, en danger avec 15 points. Les coéquipiers de Paul Bernardoni comptaient le même nombre de points que Nancy, 17ᵉ et relégable avant cette journée.

Bastia espérait renverser un Red Star ambitieux et solide troisième de Ligue 2. Les Corses étaient de leur côté dans l’obligation de prendre rapidement des points pour continuer de croire à un retour dans la course au maintien.

Après une défaite à Boulogne, Grenoble espérait relancer la machine contre Nancy, en quête de points pour s’éloigner de la zone rouge. Les Lorrains occupaient l’avant-dernière place du classement depuis leur défaite face à l’ASSE, lors de la dernière journée.

Le Mans se rapproche de l'ASSE, le match du Red Star arrêté

Entre Clermont et Boulogne, la rencontre s'est jouée aux alentours de l'heure de jeu. Après une ouverture du score d'El Farissi, c'est Diedhiou qui égalisait pour le CF63. Guingamp a de son côté été écrasé par le FC Annecy, avec des buts signés Larose (x2) et Touré.

Un concurrent semble émerger pour l'ASSE. Victorieux à Geoffroy-Guichard, les Manceaux grimpent provisoirement à la 4ème place ce vendredi. Les joueurs de Patrick Videira se sont imposés 1-0 contre Amiens grâce à une réalisation de Rabillard.

En Corse, le match entre Bastia et le Red Star, un point derrière les Verts avant le début de cette journée, a été arrêté. La faute à un fumigène lancé par un supporter sur le joueur francilien Bradley Danger. Les Grenoblois ont eux signé un précieux succès devant leur public, en disposant de Nancy (1-0) grâce à un penalty de Benet.

Les résultats du multi Ligue 2

Clermont Foot 63 - US Boulogne-sur-Mer : 1-1.

EA Guingamp - FC Annecy : 0-3.

Le Mans FC - Amiens : 1-0.

SC Bastia - Red Star : match arrêté à 0-0.

Grenoble Foot 38 - AS Nancy Lorraine : 1-0.