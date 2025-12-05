Enzo Mayilla réalise une première partie de saison convaincante avec le SC Aubagne Air-Bel (National 1). L'attaquent prêté par l'ASSE pour la saison 2025-2026 a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive toutes compétitions confondues et ne cesse de progresser. Il affrontait d'ailleurs le FC Rouen, solide leader du championnat, ce vendredi soir.

L'ASSE avait en juillet dernier décidé de prêter Enzo Mayilla en National 1. Le buteur de la réserve stagnait en National 3 et avait besoin d'aller voir ce qui se faisait plus haut afin de passer un cap. Les Verts avaient toutefois sécurisé son avenir en lui offrant une prolongation jusqu'en juin 2028 avant son départ.

Enzo Mayilla discret face au FC Rouen

Buteur lors de la dernière journée face à Orléans (2-4), Enzo Mayilla avait permis aux siens de prendre l'avantage en inscrivant le troisième but de la partie. Une réalisation qui confirme sa bonne forme ces dernières semaines. Le Stéphanois était une nouvelle fois titulaire ce soir face au FC Rouen de Charles Abi et de Kenny Rocha Santos.

Leaders du championnat, les Rouennais étaient également devant à la pause. Pourtant réduit à dix, le FCR menait 1-0 grâce à un but d'un joueur bien connu de la maison Verte : Charles Abi (40ème). De son côté, Enzo Mayilla restait globalement discret pendant les 45 premières minutes.

En seconde mi-temps, Aubagne trouvait le chemin des filets sur penalty, par l'intermédiaire de l'inévitable Hamek. Malgré une fin de match tendue, aucune des deux équipes ne trouvait la faille. Score final : 1-1. Enzo Mayilla avait lui été remplacé à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, sans s'être vraiment illustré au cours de la rencontre.

Au classement, Aubagne pointe désormais à la 6ème place après ce match nul. Avec 21 points, le SCAAB compte seulement trois unités de retard sur Sochaux, actuellement sur la dernière marche du podium.