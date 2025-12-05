24h après la Sainte-Barbe, les joueuses de l'ASSE se déplaçaient sur la pelouse de Bollaert pour affronter Lens. Un magnifique clin d'œil, mais pour autant, il ne fallait pas oublier les enjeux majeurs autour de cette rencontre.

C'est le neuvième match d'Arkema Première Ligue. L'ASSE affrontait Lens dernier du championnat, mais seulement trois longueurs derrière l'AS Saint-Etienne 11ème. Avant cette rencontre, Sébastien Joseph rappelait l'importance de prendre des points. "On doit aborder ce match d'une manière conquérante et avec une mentalité de vainqueur. On ne doit pas avoir peur de la défaite : on doit chercher les meilleures façons de gagner, en pensant toujours à la victoire. Il faut surtout se donner les moyens sur le terrain, comme on l’avait dit à l’issue du match face au Paris SG : se donner au maximum contre les équipes contre lesquelles on a l’opportunité de prendre des points, et pas uniquement contre les grosses équipes du haut de classement."

Un groupe privé de plusieurs éléments importants

Sébastien Joseph a également fait le point sur le groupe de l'ASSE. "Amandine Pierre-Louis et Alexandria Lamontagne sont suspendues. Ina Kristoffersen est toujours blessée. Deborah Bien-Aimé est prête et de retour de blessure. Nadjma Ali Nadjim revient de suspension."

Le résumé de Lens ASSE

Les XI Vertes pour affronter Lens, coup d'envoi dans une heure 👊#RCLASSE pic.twitter.com/IrV4nMyvRR — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) December 5, 2025

Ce sont les Vertes qui entament le mieux la partie. Mais, l'ouverture du score est pour Lens... À la 30e minute, sur une contre attaque, le club local ouvre le score face à l'ASSE. C'est sur ce score de 1-0 que les deux équipes regagnent les vestiaires. À la mi-temps, Adèle Conneson fait son entrée en jeu. Lens inscrit un second but qui, heureusement, est annulé. À l'heure de jeu, l'ASSE effectue deux autres changements. Deborah Bien-Aimé et Nadjma Ali Nadjim entrent sur la pelouse. À un quart d'heure de la fin, Welma Fon entre à son tour. Pas grand-chose à signaler, cependant.

C'est sur ce score de 1-0 que la rencontre se termine. Avec quatre points, Lens possède le même total que l'ASSE. Rendez-vous la semaine prochaine sur la pelouse de Fleury.