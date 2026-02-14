Ce samedi 14 février à 20h, l’ASSE s’apprête à affronter l’EAG dans un match capital pour la poursuite du haut de tableau. Battus à l’aller dans une rencontre qui avait vu les joueurs stéphanois perdre leurs nerfs, les Verts auront à cœur de se racheter. Pour évoquer cette affiche sur beIN Sports, Darly N'Landu et Cardona ce sont confiés.

Avec le nul de Reims et la défaite du Mans, ce match devient encore plus crucial : en cas de victoire des Verts, l’ASSE pourrait revenir à hauteur de la deuxième place. Actuellement sixième, Saint-Étienne doit aussi se méfier, car Guingamp pourrait revenir à sa hauteur au classement.

Guingamp, équipe toujours difficile à manœuvrer, a d’ailleurs battu le leader troyen il y a quelques semaines à domicile (1-0). Malgré les absences dans le groupes professionnel de part et autre les effectifs restent séduisant pour la rencontre de ce soir.

Au micro de Florian Genton, Irvin Cardona et Darly N'Landu buteur au match aller sont revenu sur les enjeux de cette rencontre.

Saint-Étienne ? Ils sont prenables

Vainqueurs à l’aller, dans un match qui avait considérablement freiné la marche en avant de l’AS Saint-Étienne, les Guingampais arrivent en confiance, comme le confirme N’Landu.

« Ça avance petit à petit, de mieux en mieux. Oui, on garde le moral, il y a un très bon entourage avec le staff. Au match aller, on les avait embêtés. On a un très, très bon groupe. Ils sont prenables, je vois une victoire. Avec tout ce que le coach met en place, j’espère qu’on va le faire. Il y a des moments où on baisse un peu le pied, il y a de très bonnes choses malgré tout, mais ça va le faire. »

Cardona toujours motivé

Souvent placé sur le banc sous Horneland, l’arrivée de Montanier rebatt les cartes et Irvin Cardona, comme d’autres, conserve toute sa motivation malgré le changement.

« Le nouveau coach propose de nouveaux entraînements. Le travail et le rythme sont là. Je suis content d’avoir fait une bonne entrée le week-end dernier. Motivé ? Oui, toujours. Les changements permettent aussi de se remobiliser. Il faut continuer à travailler pour remettre les choses dans l’ordre. »

Source : BeIN Sports