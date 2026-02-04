Quatre équipes de Ligue 2 étaient engagées en huitièmes de finale de la Coupe de France ce mercredi soir. Le leader, Troyes, recevait Lens, 2ème de Ligue 1 à 21h. Une demi-heure plus tôt, Laval se rendait à Lyon pendant qu’Amiens était à Toulouse et que le prochain adversaire de l’ASSE, Montpellier défiait Nice.

Dix-septième de Ligue 2, Laval souhaitait poursuivre son aventure en Coupe. La tâche s’annonçait délicate sur la pelouse du Groupama Stadium face à l’OL.

Dans le même temps, Amiens se déplaçait à Toulouse. Les picards sont en difficulté en championnat et misaient sur la Coupe de France pour s’offrir un bol d’air.

Un affiche 100% Ligue 1 avait lieu entre deux promus, le FC Lorient et le Paris FC.

Montpellier de son côté espére revenir sur les équipes qui jouent la montée. Samedi, les héraultais seront à Saint-Etienne pour espérer revenir à hauteur des Verts. Avant de défier l’ASSE, les hommes de Zoumana Camara se rendaient à Nice pour espérer rallier les quarts de finale de la Coupe de France.

A 21h, Lens défiait Troyes, leader de Ligue 2. En 2026, l’ESTAC a perdu autant de rencontres que lors de la phase aller en championnat et commencent à perdre du terrain. Les troyens restaient sur deux défaites de rang et voulaient relancer une bonne dynamique.

Coupe de France : Une soirée qui pourrait peser

La Coupe de France a livré son lot d’émotions ce soir. Lorient s’est imposé face au Paris FC (2-0), tandis que Lyon a assuré l’essentiel contre Laval (2-0). Toulouse a également validé son billet en dominant Amiens (1-0). Dans l’autre affiche, Lens s’impose sur la pelouse de Troyes avec une victoire spectaculaire (4-2). Mais l’ESTAC a perdu son milieu offensif Ifnaoui touché à la cuisse dès la 8ème minute. Claquage ?

Mais le scénario le plus cruel est venu de Nice – Montpellier. Les Héraultais pensaient avoir obtenu la victoire lorsqu’ils gagnaient 2-0 à la 69eme. Mais Nice a d’abord égalisé à 2-2 grâce à un but d’Antoine Mendy à la 89e minute… avant de de s’imposer dans les ultimes secondes. Un but de Sofiane Diop au bout du temps additionnel (90’+7) pour s’imposer 3-2.

Un coup dur terrible pour Montpellier, à seulement trois jours d’affronter l’ASSE, avec des têtes forcément touchées.