Recruté pour trois millions d'euros cet été, João Ferreira débarquait à l'ASSE avec de belles promesses. Depuis, aucune n'a été tenue. Le latéral n’a jamais réussi à s’imposer dans son couloir droit ... et pourrait même manquer la fin de saison. Analyse dans le dernier Sainté Night Club.

La défaite de l'ASSE face à Boulogne résume parfaitement sa saison (0-1). Expulsé dès la 26ᵉ minute après un tacle non maîtrisé sur Nolan Binet, Joao Ferreira a quitté la pelouse furieux.

Dans les vestiaires, il a frappé un mur ... et s'est fracturé la main droite. Sentence immédiate. Ferreira devrait être indisponible jusqu'à la fin de saison.

Un problème d'attitude plutôt que de qualités ?

"Je pense que le problème avec ce joueur n’est pas footballistique", analyse Joss Randall, chroniqueur pour Peuple Vert. "Le souci, c’est l’état d’esprit. Il y a une forme de condescendance, de prétention."

Malgré de vraie qualités balle au pied, le latéral droit ne semble plus dans son assiette depuis plusieurs semaines. "Je pense sincèrement qu’il faut se poser la question de sa santé mentale", souligne Clément, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert. "L’enchaînement de choses qu’il subit est quand même assez violent."

Et les conséquences sont visibles sur le terrain. "J'ai l’impression de voir une fausse grinta", observe Clément. "Et je préférerais voir tous les jours un Dennis Appiah, qui est certes très moyen, mais qui au moins a la bonne mentalité. (...) En plus, même dans le vestiaire de l'ASSE, il n’est pas forcément très apprécié."

La pire recrue depuis l'arrivée de KSV ?

Les dirigeants n’ont pas hésité à sortir le chéquier pour attirer João Ferreira, troisième recrue la plus chère du mercato estival (3M€). Latéral au profil moderne, il bénéficiait de la pleine confiance de la direction stéphanoise. Mais la mayonnaise n'a jamais pris.

"C’est peut-être la pire recrue, très probablement même", soutient Clément. D’autant plus qu’il y a eu un investissement conséquent sur lui. (...) Pour moi, il y a un souci au-delà du foot. On s’est peut-être tout simplement trompé sur l’humain qu’on a recruté."

"C’est un échec, clairement", affirme Joss Randall. "Et pourtant, j’étais hyper enthousiaste au début. Sur les premiers matchs. Au final, c’est un mec qui n’a rien dans le coffre."

L’espoir d’un rebond pour Ferreira s’éloigne un peu plus chaque jour. "On n’a pas envie de dire que sa trajectoire à l'ASSE est déjà terminée, mais elle est clairement bien entamée."

