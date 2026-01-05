Relégué comme Reims et l'ASSE la saison dernière, Montpellier a pour objectif de se reconstruire cette saison. Au milieu de tableau en Ligue 2, l'équipe de Zoumana Camara se montre néamoins ambitieuse. Défenseur de cette équipe, Christopher Jullien s'est exprimé dans les colonnes de Midi-Libre.

La seconde partie de saison ne vient que de débuter. Il reste encore de nombreux points à prendre pour les formations de Ligue 2. Le défenseur de Montpellier, Christopher Jullien fait le point sur les 17 premières journées disputées par son club.

"On a aussi progressé sur pas mal de domaines"

"Mitigé. Il est positif dans le sens où, après la saison qu’on a passée l’année dernière, rebondir avec pas mal de changements, des départs, des arrivées, ça a été, je trouve, très bien dans le sens où aujourd’hui le groupe vit très bien. On a aussi progressé sur pas mal de domaines. Maintenant, quand je dis mitigé, c’est par rapport au début de saison, on laisse quelques points par-ci par-là et à la fin de l’année."

Montpellier peut s'appuyer sur une défense solide. Avec seulement 16 buts encaissés, les hommes de Zoumana Camara se montrent solide. Mais, le club héraultais n'a marqué qu'à 18 reprises... insuffisant pour prétendre jouer la montée ?

"Sauf qu’aujourd’hui, on a ce petit truc qui coince au niveau de la finition. Aujourd’hui, on a des matchs où on n’arrive pas à tuer l’adversaire. [...] Des fois, ce n’est même pas de marquer le but. C’est peut-être la dernière passe, le dernier dribble, les dernières choses qui font qu’après, on pourra progresser et rendre tout le monde meilleur autour."

La première place, une ambition toujours crédible pour Montpellier ?

Christopher Jullien se montre toujours ambitieux. Le défenseur du MHSC souhaite que lui et ses coéquipiers, vise la première place à l'issue de cette saison de Ligue 2.

"Si on veut être compétiteur, moi j’aimerais bien que tout le monde pense dans le vestiaire qu’on peut être premier. Si tu démarres la saison en pensant au minimum… Moi j’aurais envie que tout le monde pense être en haut. [...] Moi j’ai envie de finir premier et rien d’autre. C’est mon objectif. J’ai envie d’être la meilleure défense, la meilleure attaque, et de finir premier."

Montpellier montre donc ses ambitions sur cette seconde partie de saison. A voir si les hommes de Zoumana Camara seront capables de se replacer dans ce championnat toujours aussi incertain !