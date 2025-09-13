Après deux semaines de trêve internationale, l’ASSE retrouvait la compétition ce week-end avec un court déplacement à Clermont, à l’occasion de la 5ᵉ journée de Ligue 2. Leaders avant le coup d’envoi, les hommes d’Eirik Horneland espéraient conserver leur première place, menacée par Troyes et le Red Star.

Avant cette rencontre, l'ASSE avait perdu son fauteuil de leader mais ne comptait pas en rester la. Une belle victoire 2-1 grâce à des buts de Lucas Stassin et Augustine Boakye. L'attaquant belge a livré une passe décisive tout comme le nouvel international maltais Irvin Cardona !

Une première période poussive

Dès la 2ᵉ minute, Camblan se procure la première grosse occasion clermontoise, obligeant Larsonneur à s’interposer d’un bel arrêt. Dans la foulée, João Ferreira réplique mais sa frappe frôle le poteau.

À la 20ᵉ minute, Boakye manque l’ouverture du score sur un service de Cardona, avant que Konaté, côté Clermont, ne rate de peu le cadre. La rencontre est hachée, rythmée par de multiples arrêts de jeu.

Juste avant la pause, Camblan trouve la faille d’une frappe puissante à l’entrée de la surface. 1-0 pour Clermont, malgré une dernière tentative de Cardona en fin de mi-temps.

Le réveil de l'ASSE

Au retour des vestiaires, Horneland lance Miladinovic et Stassin. Un coaching rapidement payant : à la 51ᵉ, Boakye égalise d’une frappe sèche après un pressing efficace de Cardona.

Boakye pour égaliser à Clermont ! (1-1)pic.twitter.com/3sxUwpCLFx — Alex (@Alex_InDaHouse2) September 13, 2025

Portés par cet élan, les Verts multiplient les occasions. Jaber et Tardieu tentent leur chance avant que Stassin ne soit parfaitement servi par Cardona pour inscrire son premier but de la saison (62ᵉ). 2-1, l’ASSE renverse le match.

Stassin ouvre son compteur buts cette saison (1-2)pic.twitter.com/HZKBTA2QIW — Alex (@Alex_InDaHouse2) September 13, 2025

Clermont réagit en faisant entrer Hunou et Saivet, reprenant l’ascendant dans la possession. Mais malgré une fin de rencontre sous pression, les Stéphanois tiennent bon et décrochent leur troisième victoire de la saison. Avec 11 points, l’ASSE retrouve son fauteuil de leader.