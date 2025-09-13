À quelques minutes du coup d'envoi de la 5ᵉ journée de Ligue 2 BKT, l'ASSE a l'opportunité de reprendre la place de leader du championnat. En déplacement à Clermont, au stade Gabriel-Montpied, les Stéphanois savent qu’ils sont attendus de pied ferme. Les joueurs pourront compter sur pas moins de 600 supporters ayant fait le déplacement.

Au micro de beIN Sports, Huss Fahmy (ASSE) et Adrien Hunou (Clermont) dressent le tableau de ce match. Retranscription de leur propos.

Huss Fahmy (ASSE) : « Nous n’avons pas eu l'opportunité de nous reconstruire et de progresser encore. On essaie d'impliquer le staff et les jeunes dans le projet. Le plus difficile pour nous, c’est de s'imprégner de la Ligue 2, de s'adapter. Les semaines à venir vont nous permettre de voir si le mercato est une réussite. [...] Ce mercato a été une opportunité de se construire. On est contents d'avoir un vrai collectif, de réunir tout le monde autour du projet. Il va falloir travailler dur, car le collectif est le plus important, et nous sommes satisfaits de ce groupe. [...] Oui, il y a eu beaucoup de changements, cela prendra du temps, mais c'est positif. Je sens le groupe et le coach très impliqués. Maintenant, il faut être humbles et ambitieux pour remonter en Ligue 1 : c'est l'objectif que doit avoir ce club, avec la ferveur des supporters et la place qu'il occupe en France et en Europe. On est très heureux, et oui, j'espère que nous allons gagner, évidemment. »

"Il faut être humbles et ambitieux pour remonter en Ligue 1" (Huss Fahmy, ASSE)

Adrien Hunou (Clermont) : « Je suis surpris par mon retour à Clermont et par le nouveau projet, le renouveau du club. Concernant l'adversaire du jour, je dirais que nous avons réalisé un bon début de saison, mais il faut être plus constants, surtout face à des équipes comme celle-ci, car ça va être très compliqué. »