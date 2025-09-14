L’ASSE s’est imposée 2-1 sur la pelouse de Clermont grâce à des buts de Boakye et Stassin. Une victoire marquée par une ferveur impressionnante du public stéphanois à l'extérieur, toujours aussi fidèle malgré la relégation.

Pour leur troisième déplacement de la saison, les Verts ont livré une prestation solide en Auvergne. Opposés à Clermont, les hommes d'Eirik Horneland ont su faire preuve de réalisme devant le but. Boakye a d’abord remis les deux équipes à égalité d’une frappe puissante, avant que Stassin ne double la mise dans la foulée. Malgré l'ouverture du score clermontoise, l’ASSE a su inverser la vapeur pour ramener trois points précieux dans la course à la montée. Cette victoire, au-delà de l’aspect comptable, confirme la capacité du groupe à réagir à l’extérieur et à s’appuyer sur ses individualités offensives.

Le public de l'ASSE, un 12e homme toujours présent

Si les Verts ont brillé sur le terrain, les tribunes ont également été à la hauteur. Les supporters stéphanois ont une nouvelle fois démontré leur fidélité, remplissant le parcage visiteurs et donnant de la voix tout au long de la rencontre. Les chants ont résonné avec force lors des buts, créant une atmosphère digne des grandes soirées de Ligue 1. À Clermont, les Verts ont pu mesurer combien leur ferveur dépasse les frontières du Forez : même en déplacement, l’ASSE évolue rarement sans un soutien massif.

Une ferveur intacte malgré la relégation

Reléguée la saison dernière, l’ASSE aurait pu craindre une frustration. Il n’en est rien : le public reste au rendez-vous, fidèle et assidu. Ce soutien populaire, rare à ce niveau de compétition, représente un atout majeur dans la quête d’un retour en Ligue 1. Les Stéphanois savent qu’ils peuvent compter sur un véritable 12e homme, à domicile comme à l’extérieur, pour les pousser vers les sommets. Clermont en a encore été la preuve : l’ASSE voyage avec sa ferveur, et cette passion pourrait bien faire la différence en fin de saison.

Elle fait du bien à du monde celle-là ! 💚 pic.twitter.com/stef7DQEfi — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 13, 2025