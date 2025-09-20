Dans une rencontre spectaculaire face au Stade de Reims, l’ASSE s’est imposée 3-2 grâce à un réalisme retrouvé et des buts de Stassin et Miladinovic. Les Verts ont souffert mais ont su faire la différence dans les moments clés.

Dès le coup d’envoi, Reims prend le contrôle des débats. Très remuants offensivement, les Champenois multiplient les incursions dans la surface stéphanoise. Teuma, libre côté gauche, délivre un centre parfait pour Sekine, dont la remise met la défense en grande difficulté. Larsonneur est ensuite mis à contribution face à Salama, repoussant une lourde frappe du gauche. Mais à force de subir, l’ASSE finit par trouver une ouverture. À la 27e minute, Nadé perce plein axe et décale Cardona, qui sert intelligemment Stassin. Le jeune attaquant ne tremble pas et égalise d’une frappe sèche du droit.

Nadé quand il se prend pour un joueur offensif ça fait souvent mouche, ici bien aidé par Cardona et Stassin pour convertir cette portée de balle, ça fait goal pour le Belge.

ASSE : Stassin répond, mais Teuma punit avant la pause

Dans la foulée, Stassin est tout proche du doublé. Après une frappe contrée de Miladinovic, son tir puissant trouve le poteau. Une alerte pour Reims, qui réagit rapidement. Sur une décision litigieuse, l’arbitre accorde un penalty à Teuma, transformé malgré l’intuition de Larsonneur. Galvanisé, le meneur maltais s’offre un doublé juste avant la pause, d’une superbe frappe enroulée. Les Verts regagnent le vestiaire menés 2-1, la tête basse mais encore dans le match.

Lucas Stassin s'offre déjà son troisième doublé avec l'ASSE et remet les Verts devant, 3 minutes seulement après l'égalisation généreuse de Reims.

Miladinovic relance les Verts d’un bijou

Au retour des vestiaires, Larsonneur sort deux parades décisives pour maintenir les siens en vie. Une inspiration qui galvanise ses coéquipiers. À la 49e, Miladinovic fait parler sa puissance : après un une-deux avec Boakye, le milieu déclenche une frappe exceptionnelle en lucarne opposée. Un but splendide qui relance totalement la rencontre. Peu après, Boakye rate le break face à Jaouen, confirmant une certaine inefficacité offensive qui aurait pu coûter cher.

Si vous cherchiez le plus beau but de la saison pour l'instant, il est ici.

Teuma brille mais l’ASSE arrache la victoire

À la 69e, Reims revient dans la partie grâce à un troisième bijou signé Teuma, qui croise une frappe chirurgicale en lucarne. Mais cette fois, les Verts ne craquent pas. Solidaires en défense et tranchants dans les transitions, ils conservent leur avantage acquis plus tôt et s’imposent finalement 3-2 au terme d’un match haletant.

Un succès précieux, acquis dans la douleur mais aussi grâce au talent individuel. Avec Stassin et Miladinovic en buteurs décisifs, l’ASSE confirme sa capacité à réagir et à frapper fort dans les moments clés. De quoi nourrir de solides espoirs pour la suite de la saison.