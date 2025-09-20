Dans quelques minutes, l’AS Saint-Étienne s’apprête à jouer pour le compte de la 6ᵉ journée de Ligue 2 par un choc attendu face au Stade de Reims. À Geoffroy-Guichard, les Verts veulent confirmer leur statut de leader et poursuivre leur série positive après le succès décroché la semaine dernière face à Grenoble. Mais un coup dur de dernière minute est venu perturber les plans d’Eirik Horneland.

Titulaire annoncé, Ferreira a ressenti une gêne à l’échauffement et a dû renoncer à prendre part à la rencontre. Le technicien norvégien a réagi rapidement en réajustant sa composition. C’est finalement Annan, de retour dans le groupe après une blessure à la cheville, qui prend place dans le onze de départ. Une opportunité inattendue pour le joueur, déterminé à saisir sa chance dans un match d’importance.

Ce changement intervient dans un contexte particulier pour les Verts. La semaine passée, l’ASSE s’était imposée lors de son plus court déplacement de la saison. Menés à la pause, les Stéphanois avaient inversé la tendance grâce à l’entrée décisive de Lucas Stassin. Le jeune Belge avait d’abord offert une passe à Augustine Boakye avant de marquer lui-même, scellant un succès précieux (2-1). Une victoire qui a propulsé l’ASSE seule en tête du classement après cinq journées.

Ferreira forfait : Annan de suite dans le grand bain !

Ce samedi, les Verts veulent conserver leur fauteuil de leader. La mission ne s’annonce pas simple face à un Stade de Reims ambitieux, qui affiche clairement son intention de retrouver l’élite dans un délai de deux ans. Les Champenois, qui ont déjà montré de belles dispositions, représentent un test sérieux pour mesurer la solidité du groupe forézien.

L’effectif stéphanois reste marqué par plusieurs absences. Aïmen Moueffek manque encore à l’appel, tout comme Gadegbeku, dont l’indisponibilité sera plus longue.

Eirik Horneland sait qu’il doit gérer ses forces avec intelligence. Le calendrier s’annonce chargé, avec un déplacement à Amiens dès mardi, suivi de la réception de Guingamp le week-end prochain. Dans ce contexte, la réintégration d’Annan, propulsé dans le onze à la suite du forfait de Ferreira, pourrait se révéler précieuse.

À l’heure où le coup d’envoi approche, les Verts espèrent que cet ajustement de dernière minute ne viendra pas freiner leur élan. Devant leur public, ils ont l’occasion de confirmer leur dynamique et d’envoyer un message clair à la concurrence directe pour la montée.