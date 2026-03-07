L’AS Saint-Etienne (ASSE) recevait le Red Star ce samedi à 20h avec l’objectif d’enchaîner une cinquième victoire de suite. Un mois après son premier match sur le banc des Verts, Philippe Montanier espérait continuer sa série de victoires face à un concurrent direct. Résumé de la rencontre entre les Stéphanois et les Audonniens lors de la 26ᵉ journée de Ligue 2.

Face au Red Star, l’ASSE avait l’opportunité de prendre le large au classement. Les Verts pouvaient prendre huit points d’avance sur leur adversaire en s’imposant ce samedi. Le club ligérien se devait de poursuivre sa bonne dynamique afin d’espérer rejoindre directement l’élite en mai.

Durant les quarante-cinq premières minutes, les deux équipes se sont longtemps neutralisées. Le Red Star a légèrement dominé la possession et tenté d’imposer son rythme dans l’entrejeu. Les Verts ont surtout cherché à exploiter les transitions, notamment par Zuriko Davitashvili sur le côté gauche. Les occasions sont toutefois restées rares. Kevin Pedro a signé la première frappe cadrée stéphanoise à la 39e minute, captée sans difficulté par Gaëtan Poussin. Dans la foulée, Damien Durand a répondu pour les Audoniens avec une tentative enroulée qui a frôlé la lucarne de Gautier Larsonneur. Les deux formations ont rejoint les vestiaires sur un score nul et vierge.

Grande première pour Kévin Pedro !

Au retour des vestiaires, l’ASSE a progressivement pris le contrôle du jeu. Les Stéphanois ont accentué la pression et multiplié les situations dans la moitié de terrain adverse. Cette domination a fini par se concrétiser à la 65e minute. Servi dans le dos de la défense audonienne, Kevin Pedro a ouvert le score d’une frappe puissante en angle fermé qui a terminé sa course dans le but avec l’aide du poteau opposé.

Touché, le Red Star a tenté de réagir mais s’est exposé aux contres stéphanois. Les Verts ont continué à se projeter rapidement vers l’avant, profitant des espaces laissés par leurs adversaires. À dix minutes du terme, Zuriko Davitashvili a récupéré un ballon aux abords de la surface avant de servir Lucas Stassin en retrait. L’attaquant belge a conclu d’une frappe précise du pied droit depuis l’entrée de la surface pour inscrire le deuxième but stéphanois (80e).

La fin de match a été maîtrisée par l’ASSE, malgré plusieurs tentatives audoniennes sur coups de pied arrêtés. Gautier Larsonneur s’est notamment illustré sur un coup franc dangereux de Ryad Hachem dans les dernières minutes.

Avec ce succès 2-0, Saint-Étienne confirme sa bonne dynamique et consolide sa place dans le haut du classement de Ligue 2. Le Red Star, de son côté, repart du Chaudron sans point malgré une prestation engagée.