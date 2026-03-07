Dans un Chaudron plein à craquer, l'AS Saint-Étienne s'apprête à affronter dans quelques minutes un concurrent direct à la montée, le Red Star. Actuellement 5e à 5 points, les Verts peuvent creuser l'écart ce soir en cas de victoire. Au micro de beIN Sports, Huss Fahmy. Le dirigeant stéphanois, qui prend rarement la parole, a évoqué l'arrivée de Montanier et évoqué l'objectif de l'ASSE...

Huss Fahmy : "Nous sommes ravis de la manière dont l’équipe a réagi avec Philippe Montanier. Il apporte beaucoup d’expérience et une forme de calme. Mais nous savons que le chemin reste long. Il reste encore beaucoup à accomplir. L’objectif aujourd’hui, après ses débuts positifs, est de continuer à progresser chaque jour. C’est sur cela que tout le monde travaille : le coach, le staff et les joueurs."

Le dirigeant stéphanois insiste également sur l’état d’esprit du club depuis ce changement.

"Ce qui m’encourage le plus, c’est que notre état d’esprit ne change pas. Nous restons concentrés face aux défis qui arrivent. Nous savons que le travail est indispensable. Nous devons travailler dur pour ce club, pour ce stade, pour les salariés, pour la ville et pour nos supporters. C’est un début positif, mais c’est surtout une base sur laquelle nous devons construire."

Huss Fahmy : "Les résultats n’étaient pas ceux que nous espérions"

Huss Fahmy rappelle aussi que les ajustements opérés au club s’inscrivent dans une phase d’évolution plus large.

"Quand un nouvel entraîneur arrive, il apporte forcément quelque chose de différent. Cela fait partie d’une période de transition pour le club. Nous sommes reconnaissants du travail accompli. Mais évoluer et s’adapter ne signifie pas que le passé était une erreur. Nous avons identifié des choses à améliorer. Les résultats n’étaient pas ceux que nous espérions, donc nous avons décidé d’ajuster certains éléments."

Enfin, le responsable stéphanois réaffirme l’objectif fixé par le club.

"Quand on représente un club comme l’AS Saint-Étienne, avec son histoire et ses supporters, l’ambition n’est pas un choix, c’est une obligation. Notre objectif est clair : nous voulons retrouver la Ligue 1. Mais nous savons aussi que ce sera difficile. L’histoire et les supporters ne suffisent pas à gagner des matchs. Ce qui fait la différence, c’est le travail, l’engagement et la capacité à progresser chaque jour. Pour l’instant, nous devons rester concentrés sur le présent. Il y a un match important ce soir et c’est la priorité."