L’AS Saint-Étienne a retrouvé le succès en Ligue 2 en s’imposant face à Clermont à Geoffroy-Guichard (1-0). Après plusieurs semaines sans victoire, les Verts ont su faire la différence au terme d’un match longtemps indécis, marqué par un réveil tardif et un homme providentiel : Augustine Boakye.

L’attente commençait à peser. Depuis la fin du mois de novembre, l’ASSE ne gagnait plus. Malgré une élimination en Coupe de France, les Stéphanois étaient restés actifs le week-end dernier avec un match amical face à Auxerre. Une rencontre utile pour Eirik Horneland, qui a pu redonner du temps de jeu à plusieurs éléments en manque de rythme, comme Chico Lamba ou Irvin Cardona. Mais face à Clermont, il fallait enfin des points.

Le début de rencontre ne rassure pourtant pas Geoffroy-Guichard. Le rythme est faible. Les Verts peinent à enchaîner les passes. Clermont, plus entreprenant, monopolise le ballon et exploite les espaces laissés en transition. L’ASSE subit. Défensivement, les approximations se multiplient. Offensivement, les intentions manquent de clarté.

Une première période poussive pour l’ASSE

Clermont se montre le plus dangereux avant la pause. À la demi-heure de jeu, les Auvergnats passent tout près de l’ouverture du score. Enzo Cantero lance Axel Camblan sur le côté droit. L’ailier clermontois déborde et centre en retrait. Ilhan Fakili reprend de volée, mais manque le cadre. Une grosse alerte pour les Verts.

Saint-Étienne souffre mais s’offre une énorme occasion juste avant la mi-temps. Dans le temps additionnel, Kévin Pedro centre. Aïmen Moueffek dévie. Lucas Stassin surgit à bout portant, mais Théo Guivarch réalise une parade réflexe exceptionnelle. Le score reste vierge. Les sifflets descendent des tribunes à la pause. Clermont peut nourrir des regrets.

Boakye et Larsonneur, les hommes forts de la soirée

Au retour des vestiaires, le visage de l’ASSE change. L’intensité est plus élevée. Le pressing se fait plus cohérent. À la 55e minute, les Verts sont enfin récompensés. Lucas Stassin talonne intelligemment dans la surface pour Augustine Boakye. Le Ghanéen ajuste une frappe rasante du pied gauche. Guivarch est battu. Geoffroy-Guichard exulte.

Clermont réagit immédiatement. Les occasions se multiplient. À la 65e minute, les visiteurs obtiennent une triple opportunité. Mais ils tombent sur un Gautier Larsonneur impérial. Le capitaine stéphanois enchaîne les arrêts décisifs et maintient son équipe devant.

La fin de match est tendue. Une situation litigieuse à la 73e minute fait débat après une main de Max Caufriez dans la surface. L’arbitre ne bronche pas. Clermont pousse encore. À la 83e minute, Yuliwes Bellache frappe à bout portant. Larsonneur s’interpose une nouvelle fois. Le score ne bougera plus.

L’ASSE tient enfin sa victoire. Précieuse. Et libératrice.