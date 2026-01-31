Ce samedi soir à Geoffroy-Guichard, l’AS Saint-Étienne accueillait Boulogne-sur-Mer à l’occasion de la 21e journée de Ligue 2. Dans un contexte particulier, marqué par une semaine agitée et une forte attente autour de ce rendez-vous, les Verts avaient une occasion importante de réagir après les résultats de l’après-midi. À l’issue de la rencontre, perdue par les Verts sur le score de 1 but à zéro, seul acteur s'est exprimé au micro de beIN Sports pour livrer ses premières impressions et analyser à chaud le scénario du match.

Demba Thiam (Boulogne/Mer) : "C’est clair, on n’est pas venus ici pour faire de la figuration. On avait besoin de points, nous aussi, et on l’a montré. On a su mettre les bons ingrédients, être sérieux et engagés. Ensuite, on a été solides, et c’est là-dessus qu’il faut continuer à s’appuyer.

La supériorité numérique, ce n’est jamais simple à gérer. Par moments, quand on se désorganise ou qu’on se précipite, ça peut devenir dangereux parce qu’on s’expose aux contres. Mais aujourd’hui, on est restés en place, rigoureux, concentrés. C’est ça notre force.

On est là pour défendre ces valeurs-là. Je pense que tous les Boulonnais peuvent être fiers de nous ce soir. On a des valeurs fortes, que tous les clubs n’ont pas, et on doit continuer à les montrer match après match."

Aucun joueur de l’ASSE ne s’est présenté au micro de beIN Sports à l’issue de la rencontre. Une absence remarquée, qui s’inscrit dans la continuité de l’attitude adoptée par le club tout au long de la semaine, puisqu’aucune conférence de presse d’avant-match n’avait déjà été organisée. Une posture qui interroge et qui s’avère dommageable sur le plan de l’image, à l’heure où la communication fait pleinement partie de la vie d’un club professionnel. Elle l’est tout autant pour les supporters, nombreux à attendre une prise de parole, une explication ou simplement une réaction après cette nouvelle défaite.