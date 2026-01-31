L'ASSE reçoit ce samedi soir Boulogne sur Mer. Une recontre particulière puisqu'il s'agit du dernier match d'Eirik Horneland sur le banc stéphanois. Peuple Vert vous donne rendez-vous après la rencontre pour une nouvelle émission.

Grande première ce samedi à 22 heures ! Peuple Vert TV lance "Jeu Sainté Match", une nouvelle émission en direct pour débriefer à chaud les matchs de l'ASSE, avec passion, analyses et… un peu de mauvaise foi, évidemment !

📅 Rendez-vous tous les samedis à 22h, juste après le coup de sifflet final des matchs de Saint-Étienne.

📍 En direct sur notre chaîne YouTube : Peuple Vert TV

Une émission à ne pas manquer

"Jeu Sainté Match", c’est le débrief qu’on avait envie de vous proposer : entre supporters, avec des analyses, des réactions à chaud, vos commentaires en direct et des invités réguliers pour débattre sur l’état de forme des Verts.

Pour ce premier numéro, on reviendra évidemment sur l’actualité brûlante autour de Horneland, le match face à Boulogne, et les premières rumeurs du mercato.

A vous de vous exprimer en direct ou dans le chat de l'émission. Thomas vous attend nombreux.

La grille hebdo Peuple Vert TV : toute une semaine pour vivre l'ASSE

Et ce n’est qu’un début. Depuis janvier, Peuple Vert TV a lancé une programmation 100% Sainté, en direct chaque semaine :

Jeudi → Sainté Inside : l’avant-match, indiscrétions, compos, enjeux, tendances

→ Sainté Inside : l’avant-match, indiscrétions, compos, enjeux, tendances Samedi 22h → Jeu Sainté Match : le débrief à chaud après le match

→ Jeu Sainté Match : le débrief à chaud après le match Dimanche soir → Joss Randall, La Chronique : l’édito grinçant et engagé

→ Joss Randall, La Chronique : l’édito grinçant et engagé Lundi 21h → Sainté Night Club : l’analyse à froid et le débat du début de semaine

🎯 Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne rien rater et rejoindre la communauté Peuple Vert. C'est gratuit : Peuple Vert TV sur YouTube ou sur Twitch.

On se retrouve ce samedi soir à 22 heures pour écrire ensemble un nouveau chapitre de cette saison toujours pleine de rebondissements ! Allez Les Verts!