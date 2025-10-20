Ce samedi à 20h, l'ASSE se déplacera sur la pelouse du Parc des Sports pour affronter Annecy. Une rencontre très attendu après le nouveau revers (2-3) concédé à Geoffroy-Guichard. Cela n'a clairement pas freiné l'engouement des supporters des Verts qui vont se déplacer en nombre !

Depuis le début de la saison 2025-2026, Annecy n'a toujours pas joué sur sa pelouse. La raison à cela des travaux de rénovation débutés en 2024 et qui se sont poursuivis durant l'inter-saison. "Ce projet d’envergure, piloté par la Ville, vise à offrir aux usagers des infrastructures modernes, performantes et durables, répondant aux normes fédérales de football, athlétisme, rugby et football américain, et aux exigences environnementales actuelles."

Le parcage de l'ASSE plein en 14 minutes

Le club d'Annecy attendait avec impatience la réouverture de son stade. Ce retour face à l'ASSE est une très bonne nouvelle pour le club qui vise un premier guichet fermé après disputé ses dernières rencontres à Dijon. Le club Savoyard a lancé sa billetterie avec plusieurs offres. C'est jeudi dernier que cette dernière a été ouverte au grand public. Depuis, les billets se vendent très rapidement. Coté stéphanois, le club a demandé à pouvoir agrandir l'espace réservé aux visiteurs. Bonne nouvelle, cela a été accepté et 2 500 places étaient donc attribuées aux supporters de l'AS Saint-Etienne. Ainsi, l'ASSE a mis à disposition des places pour ses fidèles ce lundi matin sur sa billetterie. Sans surprise, tout s'est écoulé en un temps record ! Seulement, 14 minutes. Le Peuple Vert s'est une nouvelle fois mobilisé.

Le dernier revers n'arrête pas les supporters

Ce n'est pas la dernière défaite dans le Chaudron qui arrête les supporters de l'ASSE. Comme depuis le début de la saison, le parcage sera complet ce samedi à 20h. Il s'agira d'ailleurs du plus gros déplacement de la saison, pour les 2 500 supporters stéphanois. Une nouvelle fois, à l'image du match contre Clermont, ils devraient être nombreux à garnir les autres tribunes du Parc des Sports. L'ambiance promet une nouvelle fois d'être bouillante !