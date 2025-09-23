L'ASSE affrontait Amiens ce mardi à 20h30 au stade de la Licorne. Trois rencontres en une semaine, c'est le programme de l'ASSE, qui se conclura par la réception de Guingamp ce samedi. En attendant, voici les buts stéphanois de cette rencontre.

Dès le coup d’envoi, Amiens entre prudemment dans le match, cherchant ses repères avant de hausser progressivement le rythme. Grâce à un pressing bien coordonné et une organisation collective solide, les Picards parviennent à contenir les intentions de Saint-Étienne, leader de Ligue 2, souvent contraint de faire circuler le ballon sans profondeur. Pourtant, à la 16e minute, les Verts se créent la première grosse occasion : sur une transition rapide, Davitashvili sert d’une talonnade inspirée Stassin, dont la frappe du gauche vient heurter le poteau extérieur.

Peu après, Amiens frôle le pire : sur un corner, Lobry touche le ballon de la main dans sa surface, mais l’arbitre laisse jouer. Saint-Étienne reprend alors confiance, s’installe dans le camp adverse et multiplie les offensives. Stassin manque le cadre de peu, puis Boakye oblige Bernardoni à repousser une frappe enroulée. Les Stéphanois dominent la fin de première période, mais butent sur une défense picarde concentrée. Les deux équipes regagnent les vestiaires sur un score nul et logique (0-0).

Stassin ouvre le score pour l'ASSE

Au retour, Saint-Étienne accentue sa pression. À la 52e minute, Stassin déclenche une frappe puissante, mais Bernardoni sauve les siens d’une claquette ferme. Amiens réplique : Lobry tente sa chance après un centre d’Appiah, sa reprise effleure la transversale. L’intensité monte et chaque camp se procure des situations dangereuses, maintenant l’incertitude.

La délivrance survient à la 78e minute. Davitashvili, déjà remuant, frappe au but, le ballon heurte le poteau et revient dans les pieds de Stassin. L’attaquant stéphanois, parfaitement placé, conclut d’un tir précis du gauche. Bernardoni, jusque-là irréprochable, ne peut rien. Saint-Étienne s’impose finalement 1-0, au terme d’un match accroché où patience et rigueur auront fait la différence.