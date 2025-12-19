Les 32ᵉˢ de finale de la Coupe de France débutaient ce vendredi soir. Plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 étaient sur le pont avec notamment une affiche entre deux clubs de seconde division. Voici les résultats de ce vendredi 19 décembre.

Trois clubs de Ligue 1 démarraient leur aventure dans l’édition 2025-2026 de la Coupe de France ce soir. Le SCO d’Angers effectuait un court déplacement sur la pelouse des Herbiers (N2), finaliste en 2017, tandis que Brest ne se rendait pas bien loin du Finistère face à Avranches (National).

Enfin Lens a vu l’ordre de sa rencontre être inversé face à l’entente Feignies-Aulnoye. Le club de National 2, basé dans le Nord, s’est rendu dans le département voisin pour défier les Sang et Or au Stade Bollaert-Delelis. Cette rencontre était d’ailleurs la seule du soir à débuter à 21h. Toutes les autres parties étaient fixées à 20h45.

Cinq clubs de Ligue étaient également concernés par une rencontre ce vendredi soir. Invaincu depuis quatorze matchs, toutes compétitions confondues, Le Mans, prochain adversaire de l’ASSE en championnat, se déplaçait en Charente-Maritime pour défier Périgny (R1).

Montpellier était sur la pelouse de Canet-en-Roussillon (N3), tombeur de Rodez au tour précédent, tandis que Reims se déplaçait du côté de Croix (N3) dans le Nord.

Enfin, Laval se déplaçait à Guingamp pour l’une des deux seules affiches entre deux formations de Ligue 2 de ces 32ᵉˢ de finale de la Coupe de France.

Les résultats de ce vendredi en Coupe de France

Les Herbiers (N2) 0-0 Angers (L1) (Victoire aux tirs au but d'Angers)

Périgny (R1) 1-2 Le Mans (L2) - (Buteurs : Rousseau pour Périgny - Luvambo, Robin pour Le Mans)

Avranches (N1) 1-1 Stade Brestois (L1) (Victoire aux tirs au but d'Avranches) - (Buteurs : Sabihi pour Avranches - Labeau-Lascary pour Brest)

Canet RFC (N3) 0-1 Montpellier (L2) - (Buteur : Orakpo)

Guingamp (L2) 0-1 Laval (L2) - (Buteur : Houdayer)

Croix (N3) 0-4 Reims (L2) - (Buteurs : Sekine, Bassette, Bojang, Teuma)

RC Lens (L1) 3-1 Entente Feignies-Aulnoye (N2) - (buteurs : Fofana, Bulatovic et Abdulhamid pour Lens - Bonte pour Feignies-Aulnoye)