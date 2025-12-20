L'arrivée de Kilmer Sports Ventures avait fait saliver en juin 2024. De belles promesses et des moyens qui avaient fait du bruit à Saint-Etienne mais pas que. L'ensemble des clubs avaient surveillé de prêt l'arrivée de ce nouvel acteur dans le paysage du foot français. 18 mois après, une relégation et un projet qui prend du temps à prendre à l'ASSE. Une perte de crédit qui se constate dans la presse niçoise aujourd'hui.

Un propritéiare milliardaire nommé Larry Tanenbaum. Un pilote de projet reconnu mondialement comme Ivan Gazidis. Un gestionnaire des contrats passés par Arsenal. Il y avait de quoi faire susciter la curiosité lors du rachat de Kilmer Sports Ventures en juin 2024. Mais KSV a perdu son crédit. Cette semaine, avant de recevoir l'ASSE, Nice-Matin accorde un article où les dirigeants stéphanois ne sont pas épargnés.

Le gym en chute libre

Abandonné par un actionnaire absent, le Gym traverse une période très compliquée. Sur les terrains, les défaites s'enchaînent. Au classement, c'est la dégringolade. En interne, les tensions sont vives. Nombreux sont les joueurs et autres acteurs à penser à quitter la Côte D'Azur. La greffe n'a définitement pas prise avec INEOS depuis le rachat en 2019. De quoi promettre le même avenir à Kilmer dans le Forez ?

Des dépenses pour peu de résultats à Nice comme à l'ASSE

"Cet été et malgré la descente, les Verts version Kilmer du président Ivan Gazidis ont investi 25 M€ hors bonus sur le marché des transferts. Ils ont ainsi effacé le record du mercato le plus onéreux de l'histoire pour un club de Ligue 2, jusqu'alors détenu par l'AS Monaco de Dmitri Ryboloviev (18,45 M€). Pour quel résultat ? Une décevante 2e place à la trêve avec seulement 30 points pris sur 51.

Des achats à la réussite mitigée qui ne sont pas sans rappeler ceux d'Ineos depuis 2019 (Dolberg 20,5 M€, Nsoki 12,5 M€, Claude-Maurice 13 M€, Stengs 15 M€, Bambu 8 M€, Lotomba 7 M€, Viti 11,7 M€, Beka Beka 12 M€, Boha 18 M€, Moffi 22,5 M€), ce qui a refroidi l'envie d'investir des Anglais. [...] Horneland ? Sa vision du football est décriée à tous points de vue sauf en interne. "