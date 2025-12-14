La 17e journée de Ligue 2 a livré son lot d’enseignements, avec une ASSE qui s'accroche de plus en plus difficilement dans le haut du classement. Les Verts ont concédé le nul face à Bastia (2-2), pendant que plusieurs concurrents directs ont laissé des points en route. Le classement reste toutefois provisoire, avec des décisions attendues et un match en retard important.

Menés puis revenus au score, les Verts ont dû se contenter d’un match nul (2-2) à Geoffroy-Guichard. Zuriko Davitashvili s’est offert un doublé, confirmant son rôle central dans l’animation offensive stéphanoise. Ce résultat, bien qu'insuffisant, permet à Saint-Étienne de rester dans le wagon de tête après 17 journées.

Derrière Troyes, leader avec 32 points mais qui doit encore jouer lundi soir contre Boulogne-sur-Mer, l’ASSE occupe la deuxième place avec 30 points. Les hommes d’Eirik Horneland affichent un bilan de 9 victoires, 3 nuls et 5 défaites. La dynamique est beaucoup moins positive ces dernières semaines, avec des regrets sur les derniers matchs à domicile.

Cette journée a surtout été marquée par des résultats favorables aux Verts. Le Red Star a été accroché par Reims (0-0), Grenoble a concédé le nul contre Montpellier (1-1) et Pau s’est incliné à domicile face à Amiens (1-2). Autant de points laissés en route par des concurrents directs dans la course aux premières places.

ASSE : une dynamique toujours positive malgré le nul

Le nul contre Bastia n’a rien d’anodin. Les Corses ferment la marche du classement, mais ils ont su profité des grossières erreurs stéphanoises. Saint-Étienne a dominé par séquences, mais a manqué de constance défensive.

Au classement, la différence de buts (+10) témoigne de l’équilibre actuel de l’équipe, capable de marquer mais encore perfectible derrière.

L’ASSE devra néanmoins rester vigilante. La lutte pour la montée est serrée et chaque point comptera. Le calendrier à venir s’annonce exigeant, avec plusieurs déplacements délicats après la trêve, à commencer par celui contre Le Mans.

Un classement encore provisoire et des décisions attendues

La 17e journée n’est pas totalement figée. Troyes jouera ce lundi à 20h45 contre Boulogne-sur-Mer. En cas de succès, l’ESTAC pourrait creuser l’écart en tête du championnat. Autre dossier brûlant : le match arrêté entre le Red Star et Bastia. La commission doit encore statuer. Le Red Star pourrait récupérer les trois points sur tapis vert, ce qui aurait un impact direct sur le haut de tableau. L'ASSE basculera à la troisième position.

En bas de classement, Bastia reste lanterne rouge avec seulement 8 points, tandis que Laval et Boulogne-sur-Mer sont également en difficulté. La lutte pour le maintien s’annonce tout aussi intense que celle pour la montée.

Pour l’ASSE, l’objectif est clair : rester au contact du peloton de tête pour finir dans les deux premiers...

Classement Ligue 2 après la 17e journée

Pos Club Pts J G N P BP BC Diff 1 Troyes 32 16 9 5 2 28 15 +13 2 Saint-Étienne 30 17 9 3 5 35 25 +10 3 Le Mans 30 17 8 6 3 22 17 +5 4 Reims 29 17 8 5 4 32 20 +12 5 Red Star 29 16 8 5 3 21 15 +6 6 Dunkerque 27 17 7 6 4 29 19 +10 7 Pau FC 26 17 7 5 5 23 25 -2 8 Montpellier 25 17 7 4 6 18 16 +2 9 Guingamp 23 17 6 5 6 25 30 -5 10 Annecy 22 17 6 4 7 21 18 +3 11 Grenoble 21 17 5 6 6 19 21 -2 12 Rodez 21 17 5 6 6 18 23 -5 13 Clermont F. 19 17 4 7 6 16 21 -5 14 Amiens 18 17 5 3 9 21 26 -5 15 Nancy 18 17 5 3 9 15 22 -7 16 Boulogne-sur-Mer 16 16 4 4 8 17 24 -7 17 Laval 15 17 3 6 8 13 22 -9 18 Bastia 8 16 1 5 10 8 22 -14

Classement provisoire : Troyes doit encore jouer face à Boulogne-sur-Mer. Décision en attente concernant Red Star – Bastia.