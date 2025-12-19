Dimanche, l’AS Saint-Étienne (ASSE) clôturera son année 2025 par un choc de Coupe de France à l’Allianz Riviera. Un déplacement périlleux chez l’OGC Nice, pensionnaire de Ligue 1, pour une affiche qui réveillera quelques souvenirs aux supporters des deux camps.

Cette rencontre se jouera dans un contexte très particulier. Nice, en pleine tempête sportive et institutionnelle, vient d’enregistrer la démission de Fabrice Bocquet de son poste de président-directeur général. Le club azuréen a officialisé le retour du duo Jean-Pierre Rivère – Maurice Cohen à sa tête, comme pour tenter de raviver une flamme en train de s’éteindre après neuf défaites consécutives toutes compétitions confondues.

Nice - ASSE : Une histoire croisée… mais rare en Coupe

Si les deux clubs font partie du patrimoine du football français — fondés en 1904 pour le Gym et 1933 pour les Verts —, ils ne se sont croisés que très rarement en Coupe de France. Les confrontations les plus marquantes remontent aux années 1980 : deux doubles confrontations à l’époque où la coupe se jouait encore en aller-retour.

1980 (8es de finale) : Avantage Saint-Étienne, large vainqueur 4-1 à l’aller, avant un nul au retour (2-2).

: Avantage Saint-Étienne, large vainqueur 4-1 à l’aller, avant un nul au retour (2-2). 1985 (16es de finale) : Nouvelle qualification verte (1-2 à Nice, 4-1 à Geoffroy-Guichard).

: Nouvelle qualification verte (1-2 à Nice, 4-1 à Geoffroy-Guichard). 1989 (32e de finale) : Revanche niçoise avec une victoire 1-0 en prolongation, sur terrain neutre à Nîmes, grâce à un but de Jules Bocandé.

En coupe de la Ligue, entre 2004 et 2010, les Verts ont également fait le ménage face au Gym : trois éliminations nettes, toutes à domicile.

Dernière venue marquante : un cauchemar pour l’ASSE

Le dernier passage des Stéphanois à Nice reste dans toutes les mémoires… pour de mauvaises raisons. En septembre 2024, les Verts, alors en Ligue 1, avaient subi un humiliant 8-0 pour les 120 ans du club azuréen. Un naufrage offensif pour fêter un anniversaire, mais pas le leur.

Ce dimanche, la donne est toute autre. L’ASSE est en Ligue 2, le Gym est en crise. Le match se jouera à huis clos, dans une ambiance plombée, entre un club en chute libre et un autre en reconstruction.

Année Compétition Résultat 1980 Coupe de France (8es) ASSE 4-1 OGCN / OGCN 2-2 ASSE 1985 Coupe de France (16es) OGCN 1-2 ASSE / ASSE 4-1 OGCN 1989 Coupe de France (32es) OGCN 1-0 ASSE (après prolongation) 2004 Coupe de la Ligue ASSE 2-0 OGCN 2009 Coupe de la Ligue ASSE 4-1 OGCN 2010 Coupe de la Ligue ASSE 2-0 OGCN

Rendez-vous dimanche

📍 Stade : Allianz Riviera (huis clos)

📆 Date : Dimanche 21 décembre 2025

🕒 Heure : 14h45

📺 Diffusion : à confirmer