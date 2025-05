Longtemps éloigné des terrains, Ibrahima Wadji a signé un retour remarqué à Reims, participant avec brio à un précieux succès de l'ASSE pour son opération maintien.

Ce samedi à Reims, l’AS Saint-Étienne a signé un retentissant succès sur la pelouse du Stade Auguste-Delaune (0-2), dans un match capital pour le maintien. Une rencontre marquée par la titularisation surprise d’Ibrahima Wadji, absent du onze de départ depuis… le 27 avril 2024, face à Caen (1-0). Une éternité.

Sorti blessé à la cuisse ce jour-là, l’attaquant sénégalais avait entamé un long parcours de rééducation. Revenu en mai dernier lors des barrages contre Metz, il avait alors marqué le but synonyme de montée, dans un scénario épique. Depuis, ses minutes en Ligue 1 se comptaient au compte-gouttes : 274 minutes en 9 apparitions, sans jamais dépasser les 30 minutes de jeu par match. Ce samedi, c’est bien 84 minutes pleines qu’il a disputées – une première depuis le 12 août 2023 face à Rodez.

L’ASSE surprend Reims et se relance

Aligné d’entrée par Eirik Horneland, Wadji a pesé physiquement sur la défense rémoise. Son activité, ses appels en profondeur et sa complémentarité avec Cardona ont désorganisé l’arrière-garde locale. Sans inscrire de but, il a activement participé au but de Cardona (42e), sur une action initiée par sa percussion plein axe.

Le premier but est intervenu sur une belle frappe à l'entrée de la surface de Florian Tardieu (3e). Les Verts ont alors parfaitement géré la fin de match, montrant une maîtrise et une solidité défensive qui faisaient défaut depuis plusieurs semaines. Ce succès en déplacement, le premier depuis Montpellier, permet à l’ASSE de nourrir l'espoir de décrocher la place de barragiste et de croire plus que jamais au maintien.

Wadji, symbole d’une résilience stéphanoise

Au-delà du score, cette victoire symbolise le renouveau mental d’un groupe longtemps en difficulté, et le retour de Wadji illustre parfaitement cette dynamique. L’ancien buteur de Qarabag a affiché un niveau physique impressionnant, preuve que son travail de l’ombre depuis des mois a payé.

Avec un dernier match encore à disputer, l’ASSE tient enfin un atout offensif capable de faire la différence dans le sprint final. Si Wadji continue sur cette lancée, les Verts peuvent espérer prolonger leur renaissance.