Concurrent direct de l’AS Saint-Étienne dans la course à la montée, Montpellier avance avec une réalité bien moins reluisante en coulisses. La publication des comptes 2024-2025 révèle un club sous perfusion, confronté à un déficit d’exploitation historique et à une dépendance financière de plus en plus marquée. Problématique, à l’heure où chaque détail peut peser dans la lutte pour l’accession.

Sur le terrain, Montpellier reste dans le coup. Dans les chiffres, le constat est autrement plus brutal. Les comptes de l’exercice 2024-2025, récemment rendus publics, confirment une fragilité structurelle qui ne date pas d’hier mais atteint désormais un seuil critique. Le MHSC affiche un résultat d’exploitation de -44 millions d’euros, un record négatif dans son histoire récente.

Cette dérive s’inscrit dans une tendance lourde. En six saisons, le club héraultais cumule près de 175 millions d’euros de déficit d’exploitation, symptôme d’un modèle devenu extrêmement dépendant de ressources aujourd’hui disparues ou fortement réduites.

L’effondrement des revenus, facteur clé

La principale explication réside dans la chute des produits d’exploitation. Les revenus du club sont tombés à moins de 29 millions d’euros, soit quasiment la moitié de la saison précédente. La fin des apports liés à l’accord CVC, conjuguée à la baisse des droits télévisés, a privé Montpellier de leviers financiers essentiels.

Malgré une réduction significative de la masse salariale, en baisse de près de 17 %, l’écart entre charges et recettes reste abyssal. Les efforts consentis sur les dépenses n’ont pas suffi à absorber un choc de cette ampleur.

Comptablement, le résultat net s’établit à -3,7 millions d’euros, un chiffre qui pourrait sembler presque rassurant au premier regard. Il ne l’est pas. Ce résultat tient avant tout à des opérations exceptionnelles, au premier rang desquelles figurent 26 millions d’euros de ventes de joueurs et un abandon de créance de 18,7 millions d’euros consenti par la holding Nicollin.

À cela s’ajoute une injection directe de 7,5 millions d’euros sur la saison. Sans ces soutiens, la situation financière du MHSC aurait basculé dans une zone autrement plus critique.

Un mercato dicté par la contrainte pour Montpellier

Les revenus générés hors terrain ne permettent pas d’inverser la tendance. La billetterie recule à 2,8 millions d’euros, tandis que le merchandising, malgré l’effet symbolique des 50 ans du club, plafonne à 1,8 million d’euros. Des montants trop faibles pour compenser la perte des droits audiovisuels.

Les ventes réalisées lors de l’exercice illustrent une logique de nécessité plus que de projection sportive. Les départs d’Estève et Leroy, de Tamari, ainsi que d’Akor et Nordin ont permis d’amortir partiellement les pertes, sans pour autant offrir une base financière solide pour l’avenir. Montpellier vend pour équilibrer, non pour construire. Une donnée essentielle dans une Ligue 2 où la continuité et la profondeur d’effectif font souvent la différence sur la durée.

Un paramètre à surveiller dans la course à la montée

Sportivement, le MHSC reste un acteur crédible de la lutte pour l’accession. Mais ces comptes rappellent que le club évolue sous forte dépendance actionnariale, avec une marge de manœuvre extrêmement réduite. Dans un championnat où la stabilité financière conditionne de plus en plus la performance, cette fragilité pourrait devenir un facteur déterminant. Pour l’ASSE et les autres prétendants à la montée, Montpellier apparaît désormais comme un adversaire à double visage : dangereux sur le terrain, mais exposé hors du rectangle vert. Sans compter sur le malheur des autres, le paramètre est à prendre en compte...