L'ASSE a recollé à 7 longueurs de l'ESTAC en s'imposant face à Clermont (1-0). Un performance minimaliste qui assure l'essentiel avant un déplacement périlleux à Reims. Les Rémois se sont inclinés (2-1) face au leader troyens ce samedi. Les deux entraineurs se sont exprimés après cette rencontre de Ligue 2.

Stéphane Dumont, entraînieur de Troyes : « Je suis très fier des joueurs. Ce qu'ils ont fait, une nouvelle fois, est remarquable. Ils le faisaient déjà très bien 11 contre 11, ils l'ont fait de manière encore plus prononcée à 10 contre 11. Gagner ce genre de match face à ce genre d'adversaire (Reims était troisième), dans ces circonstances-là, c'est quelque chose de très, très sympa. On est contents. Pas plus que ça.

La saison ne s'arrête pas aujourd'hui. On n'est pas plus que premiers à la 19e journée. Le chemin est encore très long. Mais aujourd'hui, on avance. Il y a plein d'équipes. Le Red Star, Dunkerque, Saint-Étienne, Le Mans aussi. Je le répète à chaque fois. On n'est pas naïfs. Le classement, on le connaît. On voit bien qu'on creuse. Et ça, c'est quelque chose d'important. »

Ligue 2 : Retrouver de l'énergie pour recevoir l'ASSE

Karel Geraerts, entraîneur de Reims : « On sait que l’on n’a pas fait notre meilleur match mais il y a eu de bonnes choses quand même. Si l’on doit avoir des regrets, c’est surtout en première période. En deuxième, on a joué une équipe très bien organisée, qui devait défendre en étant à dix mais c’est déjà dans sa nature d’être bien compacte pour jouer la transition. De notre côté, on aurait dû aussi créer plus de rythme pour davantage mettre en danger cette équipe. Il ne faut pas tout jeter maintenant après une défaite.

Je déteste perdre, surtout un derby, je ne vais pas être bien pendant quelques jours mais ensuite, je vais trouver l’énergie pour faire repartir l’équipe de l’avant, avec un gros match qui nous attend contre Saint-Étienne. »