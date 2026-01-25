Gautier Larsonneur (5)

Très vite sollicité, le gardien stéphanois a vécu une entame compliquée avec ce carton jaune dès la 2e minute, conséquence d’une sortie mal maîtrisée. Par la suite, il a plutôt tenu son rang, repoussant quelques centres et tentatives rémoises, notamment en fin de match sur Sekine. Sur le but encaissé, il est impuissant, abandonné par une défense en difficulté dans sa surface. Une prestation correcte, sans être décisive, dans un contexte défavorable.

Kévin Pedro (5)

Aligné dans un rôle de latéral, Pedro a livré un match appliqué. Défensivement, il a plutôt bien contenu son couloir en première période, avant de subir davantage après la pause. Son apport offensif est resté limité, avec peu de centres dangereux et une influence réduite dans le dernier tiers. Un match sérieux mais trop neutre pour peser réellement.

⭐ Mickaël Nadé (6)

Sans doute le Stéphanois le plus solide de la soirée. Vigilant dans les duels, bien placé dans sa surface, Nadé a multiplié les interventions propres face à Ibrahim et Nakamura. Il évite plusieurs situations dangereuses, notamment en première période, et n’a jamais triché dans l’engagement. Son autorité n’a toutefois pas suffi à compenser les déséquilibres autour de lui.

Chico Lamba (4)

Plutôt solide en début de rencontre, il a semblé diminué physiquement avant de devoir céder sa place peu après l’heure de jeu. Sa sortie a clairement déstabilisé la défense stéphanoise, déjà fragile. Difficile de lui reprocher son impact limité, mais son indisponibilité a pesé lourd. Ferreira, qui l'a remplacé poste pour poste, n'a jamais vraiment existé et a fragilisé la défense stéphanoise.

Ben Old (4)

Actif et volontaire, l’ailier néo-zélandais a souvent tenté de provoquer sur son côté, sans toujours faire les bons choix. Défensivement, il a été impliqué sur l’action du but rémois, battu sur le petit pont de Koné avant le centre décisif. Malgré quelques efforts et frappes contrées, son match manque de justesse dans les moments clés.

Aïmen Moueffek (5)

Sans être flamboyant, Moueffek a été l’un des rares à tenter de mettre du rythme dans le jeu stéphanois. Présent dans les duels, il a essayé de tirer l’équipe vers l’avant avant de sortir à l’heure de jeu. Son influence a disparu après sa sortie, preuve de son importance dans l’équilibre du milieu. Une prestation correcte mais écourtée... Pourquoi ?

Florian Tardieu (3)

Un match très compliqué pour le milieu stéphanois. Souvent en retard, imprécis dans ses transmissions et sanctionné d’un carton jaune, Tardieu n’a jamais réussi à imposer son tempo. Il manque une grosse occasion en première période et n’a pas su profiter de la supériorité numérique après l’expulsion rémoise. Une prestation insuffisante à ce niveau.

Mahmoud Jaber (non noté)

Sa rencontre s’est arrêtée presque aussitôt qu’elle a commencé. Blessé au niveau des adducteurs dès les premières minutes, il a dû céder sa place rapidement, laissant l’ASSE réorganiser son milieu très tôt dans le match. Une sortie prématurée qui a perturbé les plans stéphanois.

Paul Eymard (4)

Entré très tôt dans la rencontre pour remplacer Jaber, Eymard a tenté de s’intégrer rapidement mais a manqué d’impact. Il a peiné à se projeter et à sécuriser l’entrejeu, notamment face à l’intensité rémoise. Malgré quelques efforts, il n’a pas réussi à stabiliser le milieu ni à apporter une vraie plus-value.

Nadir El Jamali (4)

Positionné dans un rôle hybride, El Jamali a montré de l’envie mais trop peu de précision. Il obtient l’expulsion de Tia par son intervention défensive, mais offensivement, ses frappes et ses centres ont manqué de conviction ou de justesse. Son influence a diminué au fil du match avant sa sortie en fin de rencontre.

Augustin Boakye (4)

L’un des plus remuants en première période, Boakye a tenté sa chance à plusieurs reprises et mis en difficulté la défense rémoise par ses courses. En revanche, son impact s’est effondré après la pause, avec un excès d’engagement sanctionné et peu de lucidité dans les choix. Une prestation mitigée, marquée par trop de déchets.

Lucas Stassin (5)

Peu servi mais combatif, Stassin a beaucoup donné dans le pressing et les duels. Il n’a pas eu de véritables occasions franches à se mettre sous la dent et a parfois souffert du manque de soutien offensif. Son carton jaune illustre une certaine frustration. Un match de labeur, sans récompense.

👔 Eirik Horneland (3)

Le coach stéphanois peut difficilement se satisfaire de cette prestation collective. Malgré la supériorité numérique pendant plus de quarante minutes, son équipe n’a jamais su prendre le contrôle du match. Les changements n’ont pas apporté l’élan attendu, et l’ASSE a semblé désorganisée après les blessures. Une gestion de match et une réponse tactique insuffisantes dans un contexte pourtant favorable. Ses heures semblent comptées...