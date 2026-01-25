La défaite à Reims a accéléré les réflexions en interne. Fragilisé sportivement et de plus en plus contesté, Eirik Horneland voit son avenir s’assombrir à l’AS Saint-Étienne. Selon les informations de Sacha Tavolieri, la direction stéphanoise a déjà imaginé plusieurs pistes, dont celle menant à João Sacramento, technicien portugais passé par les plus grands clubs européens.

La situation d’Eirik Horneland n’a jamais semblé aussi précaire. Après une série de prestations décevantes et un revers lourd de conséquences en Champagne, l’AS Saint-Étienne étudie activement des alternatives pour son banc. D’après le journaliste Sacha Tavolieri, un nom ressort déjà dans les discussions : João Sacramento. Libre depuis son départ du LASK Linz, le technicien portugais figurerait sur la short-list des dirigeants stéphanois.

Sacramento : un profil international et très connecté

Âgé de 35 ans, João Sacramento n’est pas un inconnu dans le football européen. Spécialiste du travail offensif et de l’analyse tactique, il s’est forgé une solide réputation comme adjoint dans des environnements très exigeants. Il a notamment été le bras droit de José Mourinho à Tottenham, avant d’intégrer le staff de Paris Saint-Germain aux côtés de Christophe Galtier lors de la saison 2022-2023.

Plus récemment, il occupait le poste d’entraîneur au LASK Linz, en Autriche, expérience qui lui a permis de se forger une première expérience. Désormais libre, Sacramento se retrouve dans une position idéale pour étudier un projet comme celui de l’ASSE.

Horneland sous pression maximale

Côté stéphanois, la dynamique est préoccupante. Malgré une place encore flatteuse au classement, le contenu proposé par les Verts inquiète en interne comme en externe. Le manque d’impact physique, l’inefficacité offensive et une gestion de match contestée ont fragilisé le crédit d’Horneland.

Selon Sacha Tavolieri, la direction suivrait plusieurs profils en parallèle. João Sacramento n’est donc pas le seul candidat, mais il incarne un profil très Kilmer-compatible : celle d’un entraîneur moderne, tourné vers l’intensité, la méthodologie et le jeu de position.

Un virage stratégique pour l’ASSE ?

L’arrivée d’un profil comme Sacramento marquerait un tournant fort. Jeune, connecté au très haut niveau européen et habitué aux vestiaires exigeants, le Portugais symboliserait une rupture nette avec le projet actuel. Un choix qui comporterait forcément des risques, mais qui traduirait aussi une volonté de réagir vite pour ne pas laisser filer la course à la montée.

À court terme, la question n’est plus de savoir si l’ASSE réfléchit à l’après-Horneland, mais quand et comment elle décidera d’appuyer sur le bouton. João Sacramento est désormais un nom à suivre de très près à L’Étrat.