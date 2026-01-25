L'ASSE a peut-être connu la défaite de trop hier soir. Bien qu'en supériorité numérique pendant 35 minutes, les hommes d'Eirik Horneland ont été dans l'incapacité d'imposer leur rythme au Stade de Reims (défaite 1-0). Le coach norvégien est désormais clairement menacé.

"Non, l’équipe ne progresse pas. Nous avions bien commencé la saison, mais après Montpellier, nous avons du mal à trouver une bonne dynamique. Il y a aussi des problèmes liés au onze de départ et aux blessures, mais il y a beaucoup de difficultés. Nous n’avons pas été assez bons pour obtenir des résultats." Le constat d'Eirik Horneland hier a interrogé les supporters mais visiblement aussi la direction. Admettant que son équipe ne progressait pas, l'entraîneur stéphanois a peut-être acté sa situation personnelle dans le Forez, qui ne tenait déjà plus qu'à un fil.

Réunion décisive aujourd'hui à l'ASSE,

En danger depuis plusieurs semaines, Eirik Horneland n'a cette fois jamais été aussi proche de la sortie. S'il n'a rien annoncé à ses joueurs hier soir dans le vestiaire, le technicien norvégien se sait menacé. Pour preuve, il est convoqué ce dimanche par sa direction dans une réunion où son avenir sera évoqué. Comme évoqué ce matin par nos soins, la menace n'a jamais été aussi grande.

En attendant, Kilmer Sports a déjà commencé à activer des pistes pour un éventuel successeur. Selon Romain Molina, "un nouveau coach" est clairement recherché pour l'AS Saint-Etienne. Une information annonciatrice du sort qui va être réservé à Eirik Horneland ? Réponse dans les prochaines heures.