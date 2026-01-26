Une semaine décisive s’ouvre du côté de L’Étrat. Entre les terrains et les bureaux, l’AS Saint-Étienne (ASSE) entre dans une période charnière. Sur le plan sportif, pas moins de trois matchs à domicile attendent les Verts : Boulogne en Ligue 2, Le Havre chez les féminines et Hauts-Lyonnais pour la N3. Autant d’occasions de relancer une dynamique et de faire vibrer les supporters.

Cest aussi la dernière ligne droite du mercato hivernal. Le marché fermera ses portes le vendredi 2 février à 23h. L’ASSE dispose de quelques jours pour ajuster son effectif, notamment au milieu de terrain, et pourquoi pas trancher sur le sort d’Eirik Horneland, fragilisé par les derniers résultats.

Entre enjeux de vestiaire et incertitudes en coulisses, cette semaine pourrait bien peser lourd pour la suite de la saison stéphanoise. Voici le programme complet.

La semaine de l'ASSE

Lundi 26 janvier

Entraînement des pros féminines à huis clos

Mardi 27 janvier

Entraînement des pros ouvert au public au Centre sportif Robert-Herbin (11h) et des pros féminines à huis clos

Mercredi 28 janvier

Entraînement des pros à huis clos et des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30)

Jeudi 29 janvier

Entraînement des pros et des pros féminines à huis clos

Conférence de presse avant #ASSEUSBCO (Ligue 2 BKT)

Vendredi 30 janvier

Entraînement des pros à huis clos et des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30)

Les groupes pour #ASSEUSBCO (Ligue 2 BKT) et #ASSEHAC (Arkema Première Ligue)

Samedi 31 janvier

Arkema Première Ligue (Journée 14) : ASSE - Le Havre au stade Salif-Keita (15h)

Ligue 2 BKT (Journée 21) : ASSE - Boulogne au stade Geoffroy-Guichard (20h)

Dimanche 1er février

Entraînement des pros à huis clos

National 3 (Journée 15) : ASSE - Hauts-Lyonnais au stade Aimé-Jacquet (15h)