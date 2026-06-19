Dans l'ombre des entraîneurs et des directeurs sportifs, certains hommes participent pourtant directement à la construction des effectifs. À l'AS Saint-Étienne, Anthony Gillot fait partie de ces profils discrets mais influents. Présent dans la cellule de recrutement depuis 2018, il observe les talents pour le compte des Verts après avoir suivi un parcours construit autour de la formation et de la détection.

Le grand public connaît rarement leur visage. Pourtant, leur travail conditionne souvent la réussite d'un recrutement. Depuis l'été 2018, Anthony Gillot fait partie de la cellule de recrutement de l'AS Saint-Étienne. Une mission qu'il occupe désormais depuis huit ans, preuve d'une certaine stabilité dans un secteur où les changements sont fréquents.

Avant de rejoindre le Forez, le recruteur stéphanois s'était déjà construit une solide expérience dans l'observation des joueurs. Pendant près de neuf saisons, il a travaillé pour le LOSC au sein de la cellule de recrutement professionnelle. Son rôle consistait notamment à observer les pôles espoirs français ainsi que de nombreux championnats européens et sud-américains.

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Une formation tournée vers le terrain

Le parcours d'Anthony Gillot ne débute pourtant pas directement dans le recrutement. Formé au football au centre de formation du FC Sochaux entre 1996 et 1999, il poursuit ensuite des études supérieures dans le domaine du sport. Titulaire d'une licence STAPS en éducation motrice obtenue à Besançon, il complète son cursus au CREPS avec un diplôme d'éducateur sportif orienté football.

Cette double compétence, entre terrain et observation, lui permet d'aborder le recrutement avec une approche particulièrement complète. Comprendre le jeu, identifier les qualités techniques mais aussi mesurer le potentiel de progression constituent aujourd'hui une part essentielle du métier.

De Lens à Lille avant Saint-Étienne

Avant de devenir recruteur à temps plein, Anthony Gillot a également connu une expérience dans la formation. Entre 2006 et 2008, il entraîne les U13 du RC Lens, un club reconnu depuis longtemps pour la qualité de son travail auprès des jeunes joueurs. Cette expérience auprès des jeunes constitue souvent un atout précieux pour les recruteurs. Elle permet de développer un regard particulier sur le potentiel d'un joueur, au-delà de ses performances. Après Lens puis Lille, Anthony Gillot rejoint finalement Saint-Étienne à l'été 2018. Depuis, plusieurs directions sportives se sont succédé à l'Étrat, mais lui est resté en place.

Anthony Gillot : un acteur discret du projet stéphanois

Dans un football où les cellules de recrutement prennent une place de plus en plus importante, les profils comme celui d'Anthony Gillot occupent un rôle stratégique. L'arrivée de Kilmer Sports Ventures et l'internationalisation progressive du recrutement stéphanois ont encore renforcé l'importance du travail d'identification des talents. Derrière chaque dossier étudié, chaque rapport rédigé ou chaque déplacement effectué, les recruteurs participent directement à la construction du projet sportif. Loin des projecteurs, Anthony Gillot poursuit ainsi sa mission au service de l'ASSE. Une mission discrète, mais essentielle pour l'ASSE.

Source : Linkedin