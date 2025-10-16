Dernières de d'Arkema Première Ligue avec zéro point au compteur, les Vertes se déplacent ce vendredi à 21h sur la pelouse du Havre. Une rencontre encore une fois très importante pour l'ASSE. L'objectif sera d'enfin lancer la saison face à une équipe havraise qui semble redoutable.

L’AS Saint-Etienne Féminines vit un début de saison catastrophique. Quatre journées, quatre défaites, un seul but inscrit pour dix encaissés : le bilan est inquiétant. Et ce n'est qu'en comptant le championnat… En effet, les joueuses de Sébastien Joseph ont également perdu leurs deux rencontres de la Coupe LFFP, les éliminant déjà de cette compétition. La dernière défaite en Coupe LFFP (3-2 contre Thonon Évian Grand Genève) a confirmé les failles récurrentes d’un groupe en perte de confiance. Ce vendredi 17 octobre à 21h, les joueuses de Sébastien Joseph doivent impérativement réagir sur la pelouse du Havre.

Face à un adversaire solide, les joueuses de l'ASSE joueront plus que trois points. Une partie de leur crédibilité et l’espoir d’un renouveau en championnat. L’heure n’est plus aux promesses ni aux regrets, mais aux actes.

Le Havre : Une équipe en confiance

Le Havre réalise un bon début de championnat. Actuellement 6e avec 7 points, le HAC affiche deux victoires, un nul et une seule défaite en quatre rencontres. Porté par une attaque efficace (7 buts inscrits) et une défense disciplinée, le club normand reste sur une défaite courte (1-0) à Fleury. Cependant, cette équipe avait auparavant enchaîné deux succès convaincants contre Montpellier (3-2) et l’OM (2-1).

Sur sa pelouse, Le Havre n’aura aucune intention de relancer l’ASSE. L’équipe dirigée par Maxime Di Liberto compte bien profiter de la dynamique négative des Stéphanoises pour conforter sa place dans le top 6.

Un match déjà capital pour l'ASSE

Sébastien Joseph a été clair après le dernier revers : "La corde est de plus en plus fine, il va falloir une réaction de toute urgence." Et cette réaction est attendue dès vendredi. Les coéquipières de Bien-Aimé et Hermann devront faire preuve d’un tout autre visage. Plus d’engagement, de solidité défensive et surtout, de réalisme offensif.

Un résultat positif permettrait peut-être d’enclencher, enfin, une dynamique du côté de l'ASSE. À condition d’y croire jusqu’au bout, et de se battre, cette fois, dès la première minute.