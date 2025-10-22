Alors que le prochain déplacement des supporters de l’ASSE va se faire en nombre du côté d’Annecy, les amoureux des Verts ne pourront pas se rendre dans la région parisienne la semaine suivante. La préfecture de la Seine-Saint-Denis a interdit le déplacement des supporters stéphanois face au Red Star.

Un véritable raz-de marée Vert est attendu ce samedi du côté d’Annecy. Officiellement, ce sont 2500 supporters de l’ASSE qui se rendront au Parc des Sports pour encourager les Verts en parcage. Officieusement, il y aura plusieurs centaines de stéphanois répartis dans les autres tribunes pour cette rencontre se déroulant à 2h de voiture de la préfecture ligérienne.

Un second arrêté d’interdiction pour l’ASSE cette saison

Pour la seconde fois de l’exercice 2025-2026 de Ligue 2, un arrêté vient interdire la venue des supporters stéphanois en parcage. Après Montpellier début octobre, c’est au tour de la Seine-Saint-Denis d’interdire le déplacement des amoureux de l’ASSE à l’occasion d’une rencontre de Ligue 2. Le samedi 1er novembre, le Stade Bauer n’accueillera pas de supporters des Verts à l’occasion de la 13ᵉ journée de championnat.

La préfecture de la Seine-Saint-Denis se justifie notamment en évoquant entre autres :

“qu’il existe un antagonisme historique entre les supporters du Paris Saint-Germain (PSG) et ceux de l’AS Saint-Étienne (ASSE)” “que le Stade Bauer est situé à proximité immédiate des marchés aux puces de Saint-Ouen, qui accueillent le week-end jusqu’à 150 000 personnes…” “La rivalité historique existant entre les supporters du Red Star FC et ceux de l’ASSE…” “1500 à 2000 membres du Red Star Fans group de facto opposés à ceux de l’ASSE sont attendus à la rencontre”



Alors que les supporters stéphanois avaient déjà annoncé renoncer à se déplacer au stade Bauer faute de places suffisantes en parcage, la Préfecture de Seine-Saint-Denis interdit leur venue. https://t.co/CgcHUI0ZS8 pic.twitter.com/xYYnuXSZ3R — ORTFr (@ORTFr) October 17, 2025

Les groupes d’ultras n’avaient pas prévu d’y aller

Au début du mois d’octobre, les groupes d’ultras stéphanois publiaient ce communiqué pour annoncer qu’ils ne se rendraient pas au Stade Bauer : "L'ASSE se déplace le 1er novembre 2025, au stade Bauer, pour la rencontre face au RED STAR…

La capacité du parcage visiteur à Bauer est limitée à 236 places. Nous ne parlons pas ici de restrictions administratives liées à un arrêté d'encadrement, mais bel et bien d'une limite du côté de l'infrastructure. La négociation pour obtenir un parcage étendu et ainsi gagner quelques places supplémentaires, comme nous avons pu le faire lors du déplacement à Clermont, n'a pas pu aboutir.

Après concertation entre les groupes de supporters stéphanois, force est de constater que nous serons dans l'incapacité de sélectionner nos membres pour remplir le parcage audonien. Avec une demande à plus de 800 personnes, il nous paraît impossible de laisser 550 stéphanois sur le carreau. En conséquence, nous annonçons la fermeture complète du parcage au RED STAR. Aucune place de match ne sera délivrée par l'ASSE, et aucun de nos groupes ne fera le déplacement.”