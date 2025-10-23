En quête de stabilité défensive, l'ASSE pourrait bien opérer un choix fort ce samedi à Annecy. Le coach Eirik Horneland prépare une réorganisation inattendue, avec un retour possible de Dylan Batubinsika dans le onze de départ.

Les signaux sont rouges du côté de la défense stéphanoise. Avec 13 buts encaissés en 10 journées, l'ASSE affiche des lacunes inquiétantes. Face au Mans (défaite 2-3), les Verts ont une nouvelle fois sombré, comme ce fut déjà le cas contre Laval et Guingamp. À chaque fois, trois buts concédés. Une stat révélatrice d’un mal profond que l’équipe traîne depuis la saison dernière.

Une défense encore trop fébrile pour les Verts

Privé de Chico Lamba (blessé de longue durée) et Maxime Bernauer (suspendu), Horneland a tenté un pari face aux Manceaux : João Ferreira repositionné dans l’axe. Une expérience ratée. Impliqué sur les trois buts adverses, le Portugais a montré ses limites à ce poste. Yvann Maçon, de retour sur le flanc droit, n’a guère convaincu non plus.

Avec deux défaites sur les quatre derniers matchs à domicile, les Verts doivent impérativement se relancer sous peine de décrocher dans la course à la montée directe.

ASSE : le retour de Batubinsika envisagé

Pour le déplacement en Haute-Savoie, Horneland a testé une nouvelle configuration. Dimanche, Dylan Batubinsika a évolué avec la réserve. Un match à deux visages pour le défenseur congolais : un but inscrit, mais aussi une grossière erreur sur un lob encaissé depuis le milieu de terrain.

Malgré cela, le staff stéphanois semble prêt à lui redonner sa chance. L’idée ? Reformer la charnière Nadé – Batubinsika, solide et complémentaire lors de la saison de la montée en Ligue 2. Une association qui avait fait ses preuves et qui pourrait amener de la stabilité à une défense aux abois. La dernière titularisation de Batubinsika date du 29 mars 2025 pour la réception du PSG (1-6).

En repositionnant Batubinsika dans l’axe, Horneland libérerait João Ferreira, qui pourrait retrouver son couloir droit, là où il avait été recruté pour faire la différence.

Derniers ajustements avant une série décisive

L’ASSE n’a pas le droit à l’erreur, d’autant que se profilent des chocs face à Pau, le Red Star et Troyes, trois adversaires directs dans la course à la montée. Un faux pas à Annecy viendrait alourdir une série déjà inquiétante et fragiliserait la position du coach.

À noter que João Ferreira est actuellement en congé familial après la naissance de sa fille. Son retour dans le groupe est attendu pour samedi.

Compo probable : Larsonneur – Ferreira, Batubinsika, Nadé, Annan – Tardieu, Jaber, Miladinovic – Boakye, Stassin, Davitashvili.

