De retour dans le groupe professionnel, Paul Eymard (portrait ici) a reçu les conseils avisés de Loïc Perrin lors de l’Inside ASSE. Le coordinateur sportif a pris le temps d’échanger avec le jeune milieu formé au club, symbole d’un apaisement après une période de tensions.

Après plusieurs semaines d’écart avec le groupe professionnel en raison de désaccords contractuels, Paul Eymard a retrouvé l’entraînement avec l’ASSE. Une réintégration discrète mais pleine de symboles, tant le jeune milieu représente l’avenir du club.

L’Inside publié cette semaine par l’AS Saint-Étienne a mis en lumière une scène marquante : Loïc Perrin, coordinateur sportif, échangeant longuement avec le joueur. Dans une discussion franche mais bienveillante, l’ancien capitaine a tenu à lui rappeler les exigences du haut niveau tout en soulignant ses progrès récents.

« C’était mieux sur la fin de séance. Il faut que tu parles avec Joao (Ferreira), il est pareil, il n’utilise jamais le haut de son corps. Il faut l’utiliser, c’est pas interdit ! » a glissé Perrin, insistant sur l’aspect physique et l’engagement, deux qualités essentielles pour s’imposer au milieu.

Loïc Perrin, mentor et guide des jeunes à l'ASSE ?

Depuis sa prise de fonction, Loïc Perrin multiplie les interventions auprès des jeunes de l’effectif. Son expérience et sa connaissance du club font de lui un repère pour les espoirs de la formation stéphanoise.

Face à Eymard, il adopte le ton juste : ferme mais paternel. « Les séances sont dures, ça tape, mais ça va mieux… tu sens que tu progresses », l’encourage-t-il, avant de revenir sur le dernier match du jeune milieu : « C’était un vrai bon match, j’ai bien aimé. »

Une séquence forte, symbole du lien qui unit encore Perrin à la formation verte, et qui illustre la volonté du club de remettre ses jeunes talents dans les meilleures dispositions, malgré les turbulences contractuelles.

Un message clair : le mérite avant tout

À travers cet échange, c’est aussi la philosophie de l’ASSE qui transparaît : travail, exigence et humilité. Paul Eymard, 17 ans, sait désormais ce qu’on attend de lui. Son retour s’accompagne d’une mission claire : retrouver son meilleur niveau physique pour regagner du temps de jeu.

Encadré par Eirik Horneland et soutenu par Loïc Perrin, le jeune milieu a une carte à jouer dans une équipe qui mise de plus en plus sur sa jeunesse.

Ce moment capté dans l’Inside montre que la confiance revient, et que le dialogue, rouvert, pourrait bien marquer un tournant dans le début de carrière du prometteur Paul Eymard.