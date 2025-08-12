Le Sainté Night Club faisait son retour hier soir pour débriefer le match des joueurs d'Horneland contre Laval (3-3). Les chroniqueurs (Patrick Guillou et Alex, fondateur de Peuple-vert) ont évoqué l'actualité et notamment les recrues stéphanoises. Extraits.

Patrick Guillou (après ASSE-Laval) : "Regardez bien les joueurs qu’ils ont recrutés. Je vais encore avancer un pion qui risque de faire grincer quelques oreilles. Les joueurs recrutés ne sont pas forcément connus en Ligue 2 française ni familiers de ce championnat. Mais je pense qu’à l’ASSE, on a globalement constaté que si Horneland voulait mettre son jeu en place uniquement avec des joueurs français, cela allait être très, très compliqué, et ce pour de nombreuses raisons que j’ai moi-même rencontrées dans différents clubs.

Horneland veut que son équipe joue avec beaucoup d’intensité et qu’elle s’entraîne comme elle joue, afin de mettre en place un jeu non stéréotypé, mais rempli d’automatismes et de complémentarités. Tous ces nouveaux joueurs possèdent des qualités techniques et physiques, ne ménagent pas leurs efforts et sont mentalement frais. Regardez l’âge des recrues, regardez ce qu’ils veulent instaurer. Les joueurs recrutés vont s’inscrire dans ce concept et, même si on leur laisse un peu de temps, ils seront très volontaires à l’entraînement.'"

"L’année dernière — pardonnez-moi de le dire —, vous aviez des joueurs qui n’étaient pas toujours des leaders positifs dans le vestiaire" (Guillou sur les joueurs d'Horneland)

'Ils chercheront à se montrer, à gagner 5 ou 10 minutes de jeu, à être performants et percutants dès leur entrée sur le terrain, pour se mettre en valeur et compliquer les choix de Horneland. L’année dernière — pardonnez-moi de le dire —, vous aviez des joueurs qui n’étaient pas toujours des leaders positifs dans le vestiaire : ils l’étaient quand ils jouaient, mais lorsqu’ils ne jouaient pas, ils traînaient un peu les pieds à l’entraînement.

Ce que Horneland n’arrivait peut-être pas à mettre en place en termes d’intensité, il le réussit aujourd’hui avec des joueurs mentalement frais, venus avec la volonté de séduire et de convaincre. Et surtout, comme ils arrivent de l’étranger, ils apportent une conscience professionnelle parfois différente de celle que l’on trouve habituellement chez certains joueurs français de Ligue 1 et de Ligue 2."

Alex : "À ce titre, pour compléter, il est vrai que nous avons un coach qui prône le jeu rapide et l’intelligence de jeu. Il faut en effet être très intelligent pour évoluer dans le système d’Horneland : le jeu sans ballon y est primordial et exige des placements extrêmement précis. J’ai l’impression qu’on lui donne justement des joueurs correspondant à ce profil.

Ce qui confirme également qu’on verra autre chose sur le terrain du côté de Saint-Étienne, c’est toute l’armée de préparateurs physiques dont le club est en train de s’entourer. On prépare réellement quelque chose, que ce soit au niveau des joueurs eux-mêmes ou de l’encadrement autour d’eux, afin d’amener Saint-Étienne à évoluer dans un style beaucoup plus dynamique, plus agressif, avec de la vélocité à tous les étages.

Et je trouve qu’on commence déjà à le percevoir. Le système va se caler, et la qualité finira par s’exprimer — qualité qu’on n’a pas toujours vue, notamment en défense. Offensivement, en revanche, on ne peut qu’être satisfait de ce qu’on a observé. Les deux latéraux sont prometteurs, surtout Annan, qu’on a vu un peu plus longtemps que João Ferreira, et qui laisse entrevoir des perspectives intéressantes."