Arrivé cet été à l'ASSE, le défenseur portugais Chico Lamba veut franchir un cap dans le Forez. Concentré, déterminé et ambitieux, le natif de Guinée-Bissau veut s’imposer comme un pilier des Verts.

Un projet clair : remonter et progresser avec l'ASSE

Pour sa première expérience hors du Portugal, Chico Lamba n’a pas hésité longtemps. "La décision de venir ici n’a pas été simple, mais le projet m’a convaincu. Il est assez simple : le club veut remonter en Ligue 1. En ce qui me concerne, je suis venu ici parce que j’ai la volonté de développer certains aspects de mon jeu."

À seulement 22 ans, le défenseur central formé au Sporting n’a pas choisi l’ASSE par hasard. Séduit par le discours des dirigeants et du staff, il veut s’inscrire dans la durée. "Je pense que Saint-Étienne est le club où je peux progresser."

Lamba, un tempérament discret mais solide

Peu adepte des projecteurs, Lamba préfère les actes aux mots. "Je suis d’un naturel assez timide, j’aime vraiment rester chez moi. Je passe mon temps avec ma copine qui vient souvent me rendre visite ici."

Mais derrière ce calme apparent se cache un compétiteur. "Je suis un joueur plutôt agressif, rapide et à l’aise techniquement. L’approche du jeu change ici, mais ça ne me fait pas peur. Le football est plus disputé en France, plus dur physiquement."

C’est cette solidité qui a séduit l’ASSE. D’autant que le Portugais s’adapte bien à l’environnement. "J’ai été accueilli par les capitaines Gautier Larsonneur et Florian Tardieu. Je découvre la ville avec Ben Old, Augustine Boakye et Mahmoud Jaber. Je suis aussi à l’aise pour nouer le dialogue avec les supporters."

Une vision lucide et des objectifs élevés à Saint-Etienne

À ceux qui douteraient encore de sa marge de progression, Chico Lamba répond avec clarté : "Certains ne m’imaginaient pas arriver à ce niveau. Mon objectif, c’est de jouer dans les plus grands championnats européens. Ma venue à Saint-Étienne est un pas en avant dans cette progression."

Le message est limpide. Lamba est là pour s’imposer. Et s’il reste humble, il n’en est pas moins ambitieux.

Source : Le Progrès