Pour sa première sur le banc de l'ASSE, Philippe Montanier a décroché un précieux succès. Les Verts se sont imposés 1-0 face au Montpellier HSC et se replacent dans la course à la montée.

Philippe Montanier au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : "La victoire était très importante. Il fallait regagner. Je pense que c’est une équipe qui était un peu marquée ces derniers temps, un peu fragile. Les 3 points vont faire du bien, amener peut-être un peu plus de sérénité. (…)

Oui, c’était l’objectif d’être moins ouvert. C’était l’objectif que Gautier (Larsonneur) ne fasse aucun arrêt. Au final, il en fait un je crois que même moi j’aurais pu le faire si j’exagère un peu. C’était important, on a concédé peu d’expected goal. Cette solidité défensive est importante car on sait qu’on a des qualités offensives et qu’on peut marquer à tout moment. (...)

Les occasions, c’est bien de se les créer. Maintenant c’est vrai qu’il faut qu’on trouve un peu plus de qualité dans la finition, être un peu plus clinique. On va y aller step by step."

"Des émotions particulières" pour Philippe Montanier

"Sur l’observation de la semaine, j’ai fait des choix. L’équipe qui a démarré était la plus compétitive mais on s’est aperçu aussi que les remplaçants étaient importants. D’ailleurs je les appelle les finisseurs. Ceux qui sont entrés ont vraiment aidé l’équipe à bien finir. En tenant compte de la semaine d’entraînement, du plan de jeu, de l’adversaire, de ce qu’on veut faire, je fais mes choix. (…)

En première mi-temps, c’était plus difficile. Mais on n’a pas concédé beaucoup d’occasions non plus. A la mi-temps, on est à 43% de duels gagnés. Puis en seconde on est à 59% je crois. Donc on a mis un peu plus d’intensité défensive, de jeu vers l’avant et les entrants ont aidé. (…)

Avant comme après le match, c’est des émotions particulières. Quand on voit les deux murs verts ça fait toujours quelque chose, de bonnes vibrations. J’ai vu deux, trois fois Cardo’ tacler sur le côté et être applaudi. J’ai vu des banderoles très justes aussi. (...)

Stassin ? J’ai bien aimé son match dans l’état d’esprit, dans l’engagement. Il a fait beaucoup d’appels, il a beaucoup donné. Il doit travailler pour l’équipe et il récoltera les fruits de son travail. Dans son engagement, son investissement j’ai été très satisfait. J’apprécie ce joueur là et ça va aller crescendo."