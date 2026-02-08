L'ASSE s'est relancée dans la course à la montée hier soir en venant à bout de Montpellier (1-0). Malgré des passages à vide dans le jeu, les Verts sont restés solidaires et ont arraché un joli succès. Julien Le Cardinal, auteur d'un but et d'une prestation solide, s'est exprimé à l'issue de la rencontre.

"Le but ? Je pense que Micka' va la toucher donc je m'y attends pas trop. Derrière je reprends plat du pied, je l'avais déjà fait en plus. Je suis très content mais ça aurait pu partir de l'autre côté du stade aussi (rires)."

Les propos de Julien Le Cardinal en après match

Julien Le Cardinal au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : "Je dirais pas que c'est une soirée parfaite. Il a manqué certaines choses, notamment en première mi-temps. Après on a été un peu mieux en deuxième en termes d'intensité, je pense. Puis on a un peu reculé quand on a marqué ce qui est normal, mais le principal c'est d'avoir gagné ce match qui nous replace dans la course à la montée. (...)

L'ambiance ? J'y avais déjà joué mais dans l'autre sens. C'est vrai que de jouer à domicile dans ce stade, avec ces supporters, c'est magnifique. On en a besoin. C'est beaucoup d'émotions. (...) Mon entente avec Nadé ? Bien, bien. Je suis pas là depuis très longtemps mais on essaye de communiquer un maximum. Je pense que c'est ce qui facilite aussi une bonne paire derrière. Plus on communique, plus on va se rendre les choses simples. Si on communique pas on peut vite être moins bon. C'est important d'avoir une bonne relation avec son coéquipier à côté. (...)

Je pense pas qu'il y ait un problème de confiance. Les gars savent leurs qualités. Chacun se pousse pour être le meilleur le week-end. On peut tous louper des choses, c'est vrai qu'on a deux grosses occasions loupées mais ça va venir. (...) La semaine d'entraînement ? Le coach ne peut pas tout chambouler en une semaine. On a beaucoup travaillé sur quelques points en particulier. Comme on a vu ce soir, tout n'était pas parfait. Il faudra plus de temps pour voir sa patte. Mais on a beaucoup travaillé sur 2-3 points tactiques qu'il voulait faire. (...) Je pense qu'on a été plus un bloc compact, moins larges entre les lignes. Entre les attaquants et les défenseurs on était plus compact."