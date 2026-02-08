L'ASSE jouait contre Montpellier ce samedi à Geoffroy Guichard pour la première de Philippe Montanier. Les Verts ont arraché une victoire précieuse 1-0 qui les relance completement dans la course à la montée. Voici les tops et flops de la rencontre.

L’ASSE savait que ce match était un tournant. Dans un Geoffroy-Guichard sous tension, les Verts avaient une occasion en or de recoller au peloton de tête après une série de résultats favorables dans la course au classement. L’enjeu était clair : gagner pour relancer totalement la fin de saison. Mission accomplie, au terme d’une rencontre engagée, parfois brouillonne, mais conclue par un succès essentiel. Ce genre de victoire qui compte plus que le contenu et qui peut servir de déclic mental pour la suite du championnat.

Julien Le Cardinal, une première majuscule avec l'ASSE

Le grand top de la soirée se nomme Julien Le Cardinal. Arrivé à l’ASSE dans les toutes dernières heures du mercato, le défenseur disputait son premier match sous le maillot vert. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas manqué ses débuts. Aligné dans l’axe, il a formé une charnière très solide avec Mickaël Nadé. Les deux hommes ont remporté de nombreux duels, imposant une vraie autorité défensive face aux offensives montpelliéraines.

Sérieux, concentré et propre dans ses interventions, Le Cardinal a aussi brillé offensivement. À l’heure de jeu, il surgit sur corner pour claquer une volée supersonique et inscrire l’unique but de la rencontre. Un geste parfait, plein de sang-froid, qui fait basculer le match. Une première apparition réussie sur toute la ligne pour le nouveau numéro 26, déjà adopté par le public stéphanois.

Ben Old et Cardona, des signaux positifs

Autre satisfaction de la rencontre, Ben Old. L’international néo-zélandais a livré sans doute sa meilleure prestation depuis le début de la saison. Repositionné au poste de latéral gauche, il a multiplié les allers-retours dans son couloir. Plus sûr défensivement, il a aussi apporté offensivement, notamment avec un centre-tir dangereux qui aurait pu finir au fond. Son volume de jeu et son engagement ont fait du bien à l’équipe. Une performance encourageante qu’il faudra confirmer.

L’entrée d’Irvin Cardona est également à mettre en avant. Cantonné à un rôle de supersub ces dernières semaines, l’ailier stéphanois a dynamisé l’attaque à son entrée en jeu. Inspiré, percutant, il a créé de nombreux décalages sur son côté. C’est d’ailleurs lui qui obtient le corner à l’origine du but de Le Cardinal, après l’une de ses incursions tranchantes. Une prestation pleine d’intentions, qui pourrait rebattre les cartes pour la suite.

Enfin, le dernier top concerne l’aspect comptable. Cette J22 permet à l’ASSE de réaliser une énorme opération au classement. Les Verts reprennent deux points à Reims, Dunkerque et Le Mans, et en prennent trois au Red Star et à Troyes. Une dynamique qui relance complètement la course et redonne de l’espoir.

Miladinovic et l’efficacité, les ombres au tableau

Côté flops, Igor Miladinovic a vécu une soirée compliquée. Titularisé au milieu de terrain, le Serbe a livré une prestation brouillonne. Il manque notamment une occasion énorme sur une offrande d’Augustine Boakye en première période. Peu influent à la récupération et en manque de justesse technique, il n’a pas apporté l’impact attendu dans l’entrejeu.

Le second flop concerne le manque d’efficacité offensive. L’ASSE s’est procurée plusieurs occasions franches qui auraient dû permettre de se mettre à l’abri plus tôt. Le face-à-face raté de Miladinovic, la frappe au-dessus de Boakye pourtant seul face au gardien, ou encore le centre-tir de Ben Old illustrent ce déficit de sang-froid. Les Verts manquent encore de confiance dans le dernier geste, que ce soit dans la finition ou dans la dernière passe.

Malgré tout, l’essentiel est là. L’ASSE a gagné, et cette victoire pourrait bien peser très lourd dans la course finale.