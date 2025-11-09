L'ASSE a disposé du leader troyen hier soir (2-3). Une victoire précieuse dans la course à la montée qui vient récompenser une première période sérieuse de la part des Stéphanois. Aligné d'entrée pour la première fois de la saison, le jeune Kévin Pedro a impressionné aux côtés de Mickaël Nadé.

Eirik Horneland est revenu sur la prestation du défenseur central né en 2006 au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : « Il faut saluer Kévin Pedro qui a joué son premier match avec nous cette année. Il ne s’est pourtant pas beaucoup entraîné avec nous. Il a sorti un match avec beaucoup d’autorité, c’était très bien pour lui. Mon coup de chapeau à Kévin et au centre de formation de nous proposer des joueurs de ce niveau. (...) On avait la sensation qu’il serait au rendez-vous. Il a été très important dans cette victoire, il marque des points avec cette prestation fantastique. »

Pedro très content après sa première de la saison avec l'ASSE

Comme son entraîneur avant lui, Florian Tardieu s'est également montré dithyrambique sur Kévin Pedro : « Je suis très content pour lui, c’est un garçon à l’écoute, travailleur, qui a envie d’apprendre. Il vient des fois demander des conseils mais sinon il est dans son coin, ne fait pas de bruit. On l’a mis en confiance mais je ne suis pas surpris de sa performance, j’étais très serein. »

Plein de fraîcheur, le jeune Pedro s'est lui aussi arrêté devant les médias à l'issue de la rencontre : « Que retenir ? Que du bon. On a eu beaucoup d’avance dès le début et on s’est mis dans de bonnes conditions pour gagner ce match. (…) J’ai ressenti beaucoup de stress au début. Après dès les premiers ballons, ça se relâche. Que du bonheur d’avoir gagné sous les couleurs de Saint-Étienne. (…) Le coach m’a dit un petit mot. Il m’a félicité, c’était sympa. (…) Mickaz’ (Nadé), Dennis (Appiah), Aïmen (Mouffek) m’ont beaucoup parlé, avant, pendant et après. Ils m’ont félicité et ça m’aide beaucoup. (…) Je me suis préparé comme chaque week-end et ça l’a bien fait. Sur la fin, on s’est dit qu’il fallait pas lâcher et verrouiller ce score. (…) L’envie de rester avec le groupe Ligue 2 ? C'est ça, j’espère… »