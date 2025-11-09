L’ASSE se rendait chez le leader troyen ce samedi soir. Un match crucial dans la course à la montée puisque l'ESTAC aurait pu compter 8 points d'avance sur les Verts en cas de succès. Les Stéphanois se sont heureusement imposés (2-3) grâce à un réalisme à toute épreuve durant le premier acte. Une victoire dont se satisfait le coach Eirik Horneland au micro d'Ici Saint-Etienne Loire.

Eirik Horneland (coach ASSE) : « On arrive à la mi-temps en gagnant 3-0. J’aurais aimé qu’on fasse comme contre Pau, en allant marquer d’autres buts. On n’a pas été loin de le faire avec Duffus. On n’a pas réussi à convertir et derrière on a été en difficulté. Troyes est une très bonne équipe. Pour avoir une chance, il fallait leur poser des problèmes. C’est ce qu’on a fait en première mais en deuxième on n’a pas assez osé, d’où le résultat. C’était un match avec un gros enjeu, il y a un sentiment de soulagement. On savait qu’on serait dans de sales draps si Troyes l’avait emporté. C’est un résultat important pour nous, j’espère qu’on va réussir à bâtir dessus. Ce n’est pas une grande prestation, mais un bon résultat. Il faut saluer les joueurs pour l’engagement qu’ils ont mis. J’espère qu’ils vont resserrer les liens et montrer cette même solidarité dans le futur. »

L'ASSE perd deux armes offensives ?

« Ça va être difficile pour nous de réaligner ce trio offensif prochainement. Joshua Duffus s’est fait mal aux ischios, il me semble. Irvin Cardona lui aussi a ressenti une douleur. On va voir ce qu’on va faire et si Cardona pourra partir durant la trêve avec Malte. (…) Stassin et Zuriko ? Il y a eu des pépins pour ces joueurs là. Ils ont aussi été beaucoup sollicités pendant le mercato. On n’a pas toujours pu les avoir à leur maximum. Cela a pu coûter à Lucas Stassin sur ce début de saison par exemple. C’est une bonne chose qu’il y ait de la compétition, et que les joueurs alignés ce soir sentent aussi qu’il y a Stassin, Zuriko, Old ou encore N’Guessan derrière eux. Aujourd’hui les titulaires ont apporté de l’équilibre mais cela ne veut pas dire que les remplaçants du jour ne sont pas capables de le faire. »