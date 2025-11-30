L'ASSE affrontait Ecotay Moingt (R3) hier soir. Les Verts poursuivent leur aventure en Coupe de France après leur succès 11-1. L'entraîneur Eric Cognet, le buteur Jules Vial et le capitaine Damien Brunon se sont exprimés au micro d'Ici Saint-Etienne Loire après la rencontre. Extraits.

Eric Cognet (entraîneur d'Ecotay) : "On s'attendait à une soirée difficile d'une part, mais à une soirée magique d'autre part. J'adore la phase terminale, on marque contre notre camp ce qui montre la difficulté tout au long du match. Mais c'était appréciable. On est fier malgré la difficulté qui a été la nôtre ce soir. (…) Le plan était simple. On savait qu'ils avaient des difficultés dans le dos au niveau des latéraux et même dans le centre. On savait qu'on allait être obligé de subir même si je nous voyais pas reculer autant. Mais là, la qualité technique de notre adversaire était un peu insoupçonnable, on va dire. Sur les images on voit les défauts, mais quand on veut mettre en place quelque chose il ne suffit pas de les voir."

"Une sensation de fou" de marquer face à l'ASSE

Jules Vial (buteur du soir pour Ecotay) : "C'est un truc de fou. J'arrive pour tirer le coup-franc à 10-0, donc il y avait aucune pression. Je me suis dit, allez on essaye. Quand je la vois partir, je me dis 'ah ouais, elle est pas mal'. Et puis après c'est une sensation de ouf. Le Kop, le stade… Franchement, c'est magnifique de marquer dans ce stade. On m'aurait dit ça un jour. Je remercie vraiment tout le stade, ils nous ont encouragé même à 11-1 alors que c'était pas le plus beau match qu'ils avaient vu. C'est une sensation de fou. (…)

La célébration panthère ? Elle m'est venue comme ça. J'en avais un peu parlé avec des potes. Mais là ouais puis après tout le monde m'a sauté dessus. C'est à vie ça, pour tout le monde. Mais même la journée qu'on a passé. On est parti ce matin avec le bus des féminines. Sainté ils ont tout fait. On a passé une journée de pros en fait, on n'a pas l'habitude. On était limite fatigué en arrivant au stade, même si quand tu rentres sur la pelouse ça réveille direct. (…) Maintenant on va les encourager, même en Ligue 2. Je pense qu'on les a mis en confiance (rires). On va les encourager, mais maintenant on sera dans les tribunes."

Damien Brunon (capitaine d'Ecotay) : "Les émotions ? Bon y'a la fessée qu'on voulait pas prendre. Mais y'a une classe de différence. On n'a jamais su être au contact. En fait y'a des joueurs, on pense que ça va à deux à l'heure, mais ça va à 3000 et c'est impossible de leur prendre le ballon. (…) J'ai été bien applaudi par le stade c'est vrai. Vu mon âge, c'est un peu mon jubilé ce soir. Je sais même pas si je vais pas arrêter demain (rires). Pour une fois, j'espérais sortir presque pour voir s'il y avait une petite ovation. (…) Nadé ? Ah ouais il est vraiment costaud. En vrai c'est encore pire. Mais ils nous ont respecté. Ils ont joué le jeu. Sur la première mi-temps, c'est une folie."