Hier soir, les Verts ont lancé un feu d'artifice de buts au cours d'une rencontre qui s'est apparentée à une grande fête des voisins. Face à Ecotay-Moingt, équipe de R3 tout juste montée de départementale, l'ASSE a livré un match sérieux de bout en bout en l'emportant 11-1 lors de ce 8ᵉ tour de la coupe de France. Voici les notes attribuées aux joueurs et au coach par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Brice Maubleu (5) : Match très tranquille pour Maubleu, quasiment pas sollicité tant l’ASSE a dominé. Il ne peut strictement rien sur le superbe coup franc de Vial, frappé avec précision et puissance. Pour le reste, il a géré les quelques ballons aériens et relances sans difficulté particulière. Une prestation propre mais impossible à juger pleinement dans un match à sens unique.

Joao Ferreira (5) : Ferreira a participé activement aux premières vagues offensives, notamment sur plusieurs centres dangereux côté droit. Il marque et réussit une passe décisive pour Boakye sur le troisième but. Défensivement, il a vécu une soirée très calme. Sa seconde période a été plus discrète, ce qui explique une note correcte mais sans éclat.

Maxime Bernauer (6) : Bernauer a livré une performance très sérieuse dans un match pourtant déséquilibré. Il a contrôlé sans difficulté les rares ballons dans son secteur et a souvent porté le jeu vers l’avant pour accélérer la circulation. Sa relance propre a permis à l’ASSE d’installer son pressing haut. Une copie appliquée du début à la fin.

Mickaël Nadé (5) : Nadé a dominé physiquement les attaquants adverses et s’est montré solide dans les duels. On l’a vu sortir haut pour couper les transitions. Il semble toutefois avoir souffert physiquement avant la pause. Un match maîtrisé.

Ebenezer Annan (5) : Annan a proposé beaucoup de courses côté gauche, cherchant régulièrement à créer des décalages. Il n’a cependant pas toujours réussi à bonifier ses situations, parfois surpris par le retour défensif adverse. Défensivement, la soirée a été calme. Une prestation correcte, mais en deçà de l’impact habituel.

Paul Eymard (7) : Très actif entre les lignes, Eymard a multiplié les appels et les tentatives. Il marque le neuvième but stéphanois après avoir insisté plusieurs fois devant Odin. Sa capacité à se projeter rapidement a constamment déstabilisé Ecotay Moingt. Malgré quelques frappes imprécises, son influence offensive a été importante.

Nadir El Jamali (8) : El Jamali réalise un match complet, récompensé par un doublé. Il se montre juste techniquement dans les petits espaces et souvent présent pour accompagner les attaques. Il a également été dangereux à la finition, notamment sur son duel remporté face à Odin. Une prestation aboutie d’un joueur très investi dans l’animation offensive.

Igor Miladinovic (8) : Miladinovic marque rapidement d'une belle frappe enroulée qui surprend Odin. Il a été très actif dans la construction, offrant des solutions constantes au milieu. On le voit encore tenter un ballon piqué en seconde période, preuve de sa volonté d’apporter offensivement. Une prestation créative et efficace.

Irvin Cardona (8) : Cardona débute fort avec plusieurs situations dangereuses dont un duel bien stoppé par Odin. Il délivre plusieurs passes décisives, notamment pour Old et El Jamali. Sa mobilité a fait exploser la défense adverse, incapable de suivre ses changements de rythme. Il confirme son rôle moteur dans l’attaque stéphanoise.

Augustine Boakye (7) : Boakye inscrit un but splendide sur une frappe enroulée du gauche, un geste techniquement parfait. Il a été trouvé à plusieurs reprises dans la profondeur mais manque parfois de précision dans la finition. Très mobile, il a constamment attiré les défenseurs. Un match sérieux marqué par un geste de classe.

⭐ Ben Old (8) : Old réalise une prestation majeure avec un quadruplé et une activité offensive remarquable. Ses déplacements tranchants ont souvent ouvert des brèches dans la défense d’Ecotay Moingt. Il coupe parfaitement les centres, notamment sur l’ouverture du score. Même en seconde période, il continue d’être dangereux et de se créer des occasions.

Dennis Appiah (6) : Entré pour apporter de la maîtrise, Appiah a géré les relances sans prendre de risques. Il assure un rôle stabilisateur dans un match déjà plié. Présent dans la conservation et le repli, il a contribué à maintenir l’équilibre. Une entrée propre et conforme aux attentes.

Luan Gadegbeku (5) : Gadegbeku tente sa chance de loin en fin de match et oblige Odin à un bel arrêt. Il a cherché à se montrer dans un contexte offensif favorable. Toutefois, il a parfois manqué de justesse dans ses prises de balle. Prestation correcte mais encore perfectible.

Yvann Maçon (5) : Maçon a apporté du volume et des courses, mais sans trouver beaucoup de situations dangereuses. Il s’intègre bien dans les séquences de possession mais manque parfois de précision dans ses transmissions. Match sérieux défensivement. Une entrée appliquée, sans être décisive.

Kévin Pedro (6) : Dès son entrée en jeu, Pedro s’est immédiatement appliqué à sécuriser les relances. Il a montré de la sérénité ballon au pied, facilitant la sortie propre malgré une pression très limitée. Son positionnement a été rigoureux, avec plusieurs interventions simples mais justes.

Strahinja Stojkovic (6) : Stojkovic a cherché à dynamiser les attaques dès son entrée. Ses passes vers l’avant ont permis de maintenir l’équipe dans le camp adverse. Il montre de la disponibilité et une bonne lecture du jeu. Une contribution sérieuse, malgré quelques approximations, dans une fin de match maîtrisée.

👔 Eirik Horneland (6) : Horneland a fait le choix d’aligner une équipe sérieuse malgré l’écart de niveau, et ses joueurs ont respecté le match. La première période est une démonstration collective, ce qui valide la préparation et le plan de jeu. La gestion de la seconde période est plus légère mais cohérente compte tenu du score. Coaching simple mais efficace.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE. S'il y a égalité, c'est le nombre de titres d'"Homme du match" (⭐) qui départage les joueurs.