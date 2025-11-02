L'ASSE se déplaçait au Stade Bauer ce week-end dans le cadre de la 13ème journée de Ligue 2. Face au Red Star, les Verts voulaient lancer une série après leur large succès à domicile contre Pau (6-0). Mission échouée pour les hommes d'Eirik Horneland, défaits par le club francilien au terme d'un match une nouvelle fois très frustrant (2-1). Une défaite commentée par un Florian Tardieu remonté à l'issue de la rencontre.

Le milieu de terrain de l'ASSE s'est exprimé au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : « C’est un non match. Au bout d’une minute, on n’a pas le droit. Avant le match, on est motivé et là on se tire direct une balle dans le pied. Sur l’intensité aussi… eux ils sont venus nous chercher haut. Ils avaient la dalle, on ne l’avait pas. C’est très frustrant car on voulait enchaîner, débuter une série. Au final, on perd. Comme a dit le coach : un pas en avant, deux pas en arrière. »

Une défaite prévisible pour l'ASSE ?

Florian Tardieu : « Déjà à l’échauffement, j’essayais de dire qu’on n’était pas dedans. Je le sentais pas. Dans le vestiaire, j’essayais de dire aux gars qu’il fallait être prêts. Mais voilà, au bout d’une minute on se tire une balle dans le pied. (…) Les équipes travaillent sur nous. Elles ont des vidéos, etc. C’est sûr que sur les renversements, vu ce que demande le coach, ça peut être notre faiblesse. On l’a vu contre Le Mans, aujourd’hui pareil. Ca nous fait courir. Après c’est les consignes donc on les écoute. Ce qui est dommageable aussi c’est qu’avec ballon on marque encore sur CPA uniquement. Il faudra faire mieux défensivement comme offensivement. (…) Troyes ? On sait qu’on joue la meilleure équipe du championnat. Si on n'y va pas avec la dalle, ça va être compliqué. On va se remettre la tête à l’endroit, travailler, aller là-bas avec cette grinta et tout donner. »