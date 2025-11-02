L'ASSE se déplaçait en région parisienne ce samedi soir. Face au Red Star, les Verts ont déçu (défaite 2-1) et ne confirment donc pas après le large succès obtenu en début de semaine face à Pau (6-0). Au plus grand regret d'Eirik Horneland.

Au micro d'Ici Saint-Etienne Loire, le technicien de l'ASSE est revenu sur la rencontre et notamment sur les problèmes défensifs de son équipe. Extraits : « On a concédé ce but trop rapidement au bout de 45 secondes de jeu. C’est quelque chose qui a augmenté la confiance du Red Star et a baissé la nôtre. Ensuite, on a eu des occasions avec Cardona et Davitashvili. Heureusement, Gautier (Larsonneur) a sorti le penalty afin que l’on reste dans le match. Puis, on a marqué par Davitashvili, ce qui nous a donné de l’espoir. Il restait assez de temps pour aller chercher le but égalisateur. On a eu des opportunités dont on aurait pu mieux profiter. Par contre sur les 7-8 dernières minutes de la rencontre on a perdu le fil du match. C’était un peu chaotique, on a abusé des longs ballons. Sur l’ensemble, ce match n’est pas au niveau. C’est difficile car on avait reprise le fil contre Pau avec une défense assez solide et un rythme offensif qui nous convient. Je pensais qu’on arriverait à bâtir de la confiance mais avec ce but encaissé très tôt, on a perdu cette confiance. »

« Un pas en avant et deux pas en arrière », regrette le coach de l'ASSE

« L’irrégularité d’un match à l’autre ? C’est difficile à expliquer. Aujourd’hui on avait une équipe solide en face, mais on a été capable de créer des actions. Mais avec ce but qui arrive tôt, on a perdu en confiance. Si je devais résumer, c’est un pas en avant et deux pas en arrière à chaque fois. Il nous manque cette consistance. On est capable de voir des bonnes performances un week-end et ensuite un match qui ne correspond pas aux attentes. (…)

La défense ? Je suis d’accord qu’il faut se concentrer sur cet aspect. On cherche évidemment des clés pour s’améliorer. Ce soir, en concédant ce but très rapide, cela ne nous a pas aidés. C’est aussi ce qui s’était passé contre Annecy. On voit qu’on a du mal à construire de la stabilité, et notamment en défense. (…) Un manque d’engagement ? C’est une vraie question. Je ne suis pas sûr que cela soit ça. C’est plutôt une histoire de rythme à mettre sur chaque rencontre. C’est peut-être ce qui a manqué ce soir. (…) Il faut éviter d’être menés, mais il faut aussi éviter de prendre trop de buts. C’est le gros problème que l’on a à gérer car côté offensif ça va assez bien. (…)

Le mercato comme solution ? Cela peut être une solution. Mais je pense que l’on a déjà des solutions internes. On a assez de joueurs et il faut surtout trouver de l’équilibre. On a concédé 19 buts avec cette équipe, ce n’est pas acceptable. Je ne pense pas au mercato pour le moment, je pense à notre équipe actuelle. »