L'ASSE se déplaçait à Bauer pour y affronter le Red Star ce samedi à 20h. L'ASSE a concédé une troisième défaite en quatre matchs en s'inclinant 2-1 dans la capitale. Voici les tops et flops de la rencontre.

Cueillis à froid, les Verts ont rapidement sombré face au Red Star. Dès la 34ᵉ seconde, Ferreira se rate sur une intervention et offre à Durand l’ouverture du score d’un tir précis dans le petit filet opposé. Ce but précoce déstabilise complètement l’ASSE, incapable de poser son jeu face à un bloc audonien bien organisé. Malgré une tête dangereuse de Ferreira repoussée sur la ligne par Haag, les Stéphanois manquent de justesse et de liant offensif.

À la 31e minute, Durand profite une nouvelle fois des largesses défensives pour signer un doublé, parfaitement servi par Sylla après un débordement sur Nadé. Deux occasions, deux buts : réalisme total du Red Star, impuissance des Verts.

Au retour des vestiaires, les hommes d’Horneland tentent de réagir. Khaoui obtient un penalty mais manque l’égalisation, avant que Davitashvili ne réduise le score sur un coup franc astucieux à la 71e minute. Malgré une fin de match animée, l’ASSE ne parvient pas à revenir.

Les Stéphanois s’inclinent 2-1 et voient leur série positive stoppée. Un revers logique, marqué par une défense fragile et un manque d’efficacité offensive qu’il faudra corriger avant le prochain rendez-vous.

Les tops de l'ASSE

Larsonneur solide malgré deux buts encaissés

S’il a encaissé deux buts ce soir, Larsonneur n’a pas grand-chose à se reprocher. Le portier suédois a été décisif sur penalty et a multiplié les interventions rassurantes. Son autorité dans les airs et son sens du placement ont limité la casse. Malgré le score, il a encore prouvé qu’il était une valeur sûre dans les cages stéphanoises.

Cardona dynamiteur mais frustrant

Inlassable, Jérémy Cardona a été le joueur offensif le plus remuant. Toujours en mouvement, il a percuté, proposé et dynamisé le front de l’attaque. Cependant, l’efficacité lui a une nouvelle fois échappé. Son face-à-face manqué après avoir dribblé le gardien, puis une reprise mal ajustée sur un centre de Ferreira, ont laissé des regrets. Des actions qui auraient pu changer le cours du match. Cardona reste un dynamiteur précieux, mais son manque de réussite pèse lourd.

Zuriko, le rayon de soleil du soir

Zuriko Davitashvili a, lui, confirmé ses progrès. Auteur d’un but plein de sang-froid, le Géorgien a été intéressant par séquences, alternant justesse technique et volume de jeu. Son activité offensive a souvent donné de l’air à l’équipe, notamment en première période. Encore irrégulier, mais déjà influent, Zuriko a signé l’une de ses prestations les plus abouties sous le maillot vert.

Les flops de l'ASSE

Ferreira en grande difficulté et une défense en souffrance

Soirée à oublier pour Ferreira, fautif sur l’ouverture du score après une relance manquée. Longtemps dépassé dans son couloir, le latéral a subi les assauts adverses avant de retrouver un peu de stabilité après l’heure de jeu.

Plus globalement, la défense stéphanoise a souffert face à un système à trois défenseurs, un schéma déjà vu à Annecy une semaine plus tôt. Les Verts ont une nouvelle fois eu du mal à s’adapter aux systèmes à pistons, un point faible récurrent du dispositif d’Horneland.

L’efficacité, talon d’Achille des Verts

Au-delà des erreurs défensives, c’est surtout le manque d’efficacité offensive qui a coûté cher à l’ASSE. Cardona, Stassin, Duffus… Tous ont eu l’occasion de faire la différence :

Cardona, d’abord, sur un face-à-face après avoir effacé le gardien.

Stassin, ensuite, après une superbe déviation de Cardona, mais sans réussite.

Cardona encore, sur un centre parfait de Ferreira, manqué de peu.

Enfin, Duffus, dont la frappe a terminé dans le petit filet.

Autant d’occasions franches non converties, qui résument les regrets d’un match où Saint-Étienne a beaucoup produit, mais trop peu concrétisé. Un scénario désormais trop familier pour des Verts qui devront apprendre à tuer les matchs.