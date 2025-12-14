L'ASSE recevait hier soir le SC Bastia, lanterne rouge de la Ligue 2. Devant leur public, les Stéphanois ont été accrochés par les Corses (2-2). La rencontre aurait pourtant pu tourner en faveur des Verts dans les derniers instants, avec notamment un penalty manqué par Florian Tardieu. Après le match, Eirik Horneland s'est exprimé au micro d'Ici Saint-Etienne Loire.

Nouvelle désillusion en championnat pour l'ASSE hier soir. Tenus en échec par une faible équipe bastiaise, les hommes de Horneland ne se mettent pas en confiance avant le déplacement à Nice en Coupe de France.

"Nadé n'était pas dans son meilleur jour", selon Horneland

Eirik Horneland (coach de l'ASSE) : "Le sentiment que ça me laisse, c'est qu'on a été bousculé. On a commencé le match comme on voulait puis ce but a faut du mal mentalement à l'équipe. Mais on a trouvé le moyen de revenir avec une magnifique passe de Max' (Bernauer) pour Davitashvili. Après ça on a voulu aller chercher un second but mais il y a eu ce second but un peu bizarre qui nous fait mal aussi. Quand on est revenu à la pause, on savait qu'il y avait un gros boulot à fournir pour revenir. On a malgré tout beaucoup lutter pour les bousculer. C'est à partir de l'entrée de Nadir El Jamali qu'on a trouvé un bon rythme. On sentait qu'on pouvait revenir offensivement. On n'a pas réussi à revenir à temps sur le score malheureusement, notamment avec ce pénalty manqué. (…)

Nadé ? On avait voulu démarrer la seconde mi-temps avec un défenseur qui pouvait jouer plus haut. Il y avait de la distance entre Nadé et Bernauer ce qui profitait à Bastia. Nadé n'était pas dans son meilleur jour mais le résultat n'est pas de sa faute. Pour lui comme pour d'autres, ce n'était pas le meilleur jour."