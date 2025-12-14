L’ASSE traverse une période délicate en Ligue 2. Accrochés par Bastia (2-2) lors de la 17ᵉ journée, les Verts ont une nouvelle fois laissé filer des points précieux. Malgré un doublé salvateur de Davitashvili, la dynamique actuelle de l’AS Saint-Étienne interroge sérieusement sur sa capacité à retrouver l’élite.

L’AS Saint-Étienne espérait repartir de l’avant ce samedi soir à Geoffroy-Guichard. Mais le scénario a encore tourné à la frustration. Menés à deux reprises, les Stéphanois ont dû s’en remettre au talent de Davitashvili pour éviter la défaite. L’ailier géorgien a signé un doublé précieux, symbolisant à lui seul les ressources offensives encore présentes dans cet effectif.

Pourtant, l’ASSE peut nourrir d’énormes regrets. En fin de rencontre, un penalty manqué a privé les Verts d’une victoire qui semblait à portée de main. Un nouvel épisode qui illustre le manque de maîtrise et de sérénité dans les moments clés. Le public, encore nombreux, est reparti avec un sentiment de déjà-vu.

Ce match nul face à Bastia n’est pas un accident isolé. Il s’inscrit dans une série inquiétante. Et surtout, il confirme une tendance lourde qui commence à peser sur les ambitions du club.

Une dynamique inquiétante pour l’ASSE

Après sept premières journées très convaincantes, l’AS Saint-Étienne semblait lancée sur des bases solides. Cinq victoires, deux nuls et un rythme digne d’un futur champion de Ligue 2. À ce moment-là, les Verts affichaient une maîtrise collective rassurante et une efficacité redoutable.

Mais depuis, la chute est nette. Sur les dix dernières rencontres, l’ASSE n’a pris que 13 points sur 30 possibles. Le bilan est lourd. Cinq défaites. Dix-huit buts encaissés. Une fragilité défensive criante, bien loin des standards affichés en début de saison.

Ce rythme n’est clairement plus celui d’un candidat sérieux à la montée directe. Pire encore, il place les Stéphanois dans une spirale négative difficile à enrayer. Les erreurs individuelles se multiplient. Les temps faibles coûtent cher. Et la confiance semble s’éroder semaine après semaine.

Des signaux d’alerte pour la montée

L’objectif est pourtant clair depuis le mois d’août. Retrouver la Ligue 1 le plus vite possible. Mais à ce rythme, l’AS Saint-Étienne risque de voir ses concurrents prendre le large. La Ligue 2 ne pardonne pas les passages à vide prolongés.

Si l’attaque parvient encore à s’exprimer par séquences, l’équilibre global de l’équipe pose question. Le manque de solidité défensive et l’incapacité à tuer les matchs plombent les résultats. Le penalty manqué face à Bastia symbolise ce manque de sang-froid dans les moments décisifs.

L’ASSE va devoir réagir rapidement. Les prochains matchs s’annoncent déterminants pour inverser la tendance. Sans sursaut collectif, les ambitions de remontée pourraient rapidement devenir un sujet de tension plutôt qu’un objectif assumé. Le temps presse. Et les signaux sont désormais trop clairs pour être ignorés.